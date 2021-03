Pas de quarantaine à l'hôtel pour les snowbirds vaccinés, propose le Bloc

Le Bloc québécois a demandé dimanche à Ottawa d’adapter sa politique de retour au pays pour les milliers de «snowbirds» attendus dans les prochaines semaines, en les exemptant du passage par un hôtel s’ils présentent une preuve de vaccination et un test négatif à la frontière.

La plupart des «snowbirds» ayant reçu l’un des vaccins contre la COVID-19 lors de leur séjour en Floride, le Bloc québécois a avancé qu’ils pourraient éviter de passer par la case hôtel et se rendre directement chez eux pour réaliser leur quarantaine et le test au dixième jour.

«Aujourd’hui, le gouvernement fédéral doit s’assurer que [la quarantaine obligatoire à l’hôtel] n’alourdira pas de surcroît le retour au pays sécuritaire de citoyens vaccinés», a ainsi déclaré par voie de communiqué le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Le parti juge que cet aménagement est nécessaire pour un retour graduel à la normale et plus particulièrement pour éviter à ces voyageurs de perdre leur assurance-maladie ou d’enfreindre les règles migratoires en restant plus longtemps aux États-Unis.

«Des incertitudes demeurent sur la transmission du virus par des personnes immunisées. Il apparaît donc essentiel qu’Ottawa maintienne la quarantaine obligatoire à la maison pour tous les voyageurs non essentiels, qu’ils soient vaccinés ou pas. Mais il doit être cohérent», a souligné Kristina Michaud, porte-parole du Bloc québécois en matière de Sécurité publique.

Rappelons que les voyageurs qui arrivent actuellement au Canada doivent passer un second test de dépistage à l’aéroport puis passer jusqu'à trois jours en quarantaine à l’hôtel dans l’attente de ce résultat. Si le test revient négatif, ils peuvent poursuivre leur isolement chez eux avant de passer un troisième test au dixième jour de leur retour.

Une personne guérie du virus entre 14 et 90 jours avant son arrivée au pays n’a toutefois pas besoin d’effectuer un nouveau test et peut directement se rendre à son domicile pour sa quarantaine.