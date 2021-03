Samuel Piette invité aux qualifications

Le milieu de terrain du CF Montréal Samuel Piette, de même que ses coéquipiers à la défense Kamal Miller et Joel Waterman, sont au nombre des joueurs invités par la formation canadienne en prévision des deux matchs de qualification prévus ce mois-ci pour la Coupe du monde de la FIFA au Qatar en 2022.

Le Canada disputera son premier duel jeudi contre les Bermudes à Orlando, puis affrontera les Îles Caïmans le 28 mars, à Bradenton.

Au total, 30 nations de la CONCACAF joueront les parties de première ronde et les six gagnants de groupe accéderont à un deuxième tour de matchs éliminatoires. L’équipe de l’unifolié se trouve dans le groupe B, en compagnie des Bermudes, des Îles Caïmans, d’Aruba et du Suriname.