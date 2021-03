Star Académie: la fête au français!

Trop d’anglais à Star Académie? Les sceptiques ont été confondus au variété de dimanche, alors que la langue de Molière a été célébrée dans tous ses états, dans toutes ses époques, en ballade comme en disco.

• À lire aussi: Star Académie: deuxième saut dans le vide pour Zara, Guillaume et Maëva

• À lire aussi: Mika débarque à Star Académie

• À lire aussi: 40 ans de carrière: Mario Pelchat prêt à festoyer!

Le ton avait été donné dans les quotidiennes de la semaine dernière. D’abord, Lara Fabian avait annoncé à ses ouailles, mardi, que les candidats de la prochaine évaluation devraient obligatoirement se faire valoir en français.

Joël Lemay / Agence QMI

Ariane Moffatt a dispensé, mercredi, un intéressant cours portant sur les racines de la chanson québécoise, où ont été évoqués des géants tels Ferland, Leclerc, Dufresne, Harmonium, Les Colocs et même Muzion.

Le lendemain, Lara prenait le relais dans sa propre classe, en abordant la musique française et ses principaux porte-étendard (Gall, Goldman, Belavoine, Sheller, Brel).

De 100 000 pour Roxane

La fête au français a culminé de jolie façon dimanche, au lendemain de la Journée internationale de la francophonie, et s’est étendue sur pratiquement toute la durée du gala, exception faite des prestations du trio en danger et du numéro de la sensation canadienne Virginia to Vegas.

Joël Lemay / Agence QMI

C’est le début d’un temps nouveau fut intronisée au panthéon des «Chansons de la nation». Du répertoire du premier invité, Mario Pelchat, on a extrait des immuables à la Voyager sans toi et Toujours de nous, mais on s’est également souvenu de quelques perles cachées, à la Plus haut que moi (avec une Queenie coquine et pétillante) et Des milliards de personnes.

Jacob et William s’étaient disputé la grande Je ne t’aime plus, dont Jacob a finalement hérité et qu’il a magistralement défendue. William n’a pas été en reste, en se frottant à la monumentale Pleurs dans la pluie. Le regard ému que Pelchat a posé sur lui pendant le duo confirmait que l’air mélancolique lui allait plutôt bien.

Joël Lemay / Agence QMI

Il aurait fallu être de glace pour ne pas être touché par la réaction sincère de Roxane Bruneau, digne porteuse de la langue française de sa génération, quand on lui a remis une plaque soulignant 100 000 exemplaires vendus de ses deux albums sortis en quatre ans. Yeux remplis d’eau, main sur la bouche, sifflet coupé par l’émotion, l’auteure-compositrice était sans mots, elle qui, quelques minutes plus tôt, démenait toute son énergie sur trois pièces de son répertoire, dont les récentes Aime-moi encore et À ma manière. «C’était pas planifié, ça, on l’a pas répété!» a lancé une Roxane désarmée.

Joël Lemay / Agence QMI

Danser en français

Même les encouragements aux Académiciens en danger rendaient hommage aux artistes d’ici. Toujours généreuse, Ginette Reno s’est adressée à Maëva, Isabelle Boulay a encensé Guillaume, et Marie-Élaine Thibert, flanquée de sa fillette Marie-Félix, a rappelé à Zara qu’à son propre séjour à Star Académie, en 2003 (époque où les filles étaient en danger une semaine sur deux), il n’y a qu’un seul dimanche où elle n’avait pas été mise en danger... avant de devenir la finaliste féminine de son édition.

C’est sans compter le lancement officiel du EP Les sessions de Waterloo, fabriqué par les Académiciens eux-mêmes, avec ses titres comme «RDV sur la lune», «Si près et si loin» et sa traduction en français du succès «Waterloo», de ABBA. De même que ce pot-pourri dansant, qui a fait se dandiner vivement les pensionnaires de Waterloo sur «Ça fait rire les oiseaux», «Les plaisirs démodés», «Ella, elle l’a», «Voyage voyage», «Marcia Baïla» et «Alexandrie Alexandra». Festif!

De Waterloo à Boston

Même l’évincée de la soirée, Zara Sargsyan, a raconté en entrevue après l’émission que Star Académie lui a ouvert des horizons sur la musique québécoise, elle qui avait traversé sa première mise en danger en s’appuyant sur J’ai douze ans, de Diane Dufresne, une artiste qu’elle connaissait peu jusque-là.

Dimanche, la Montréalaise de 16 ans s’est dite très fière d’elle.

«C’était vraiment la performance de ma vie, a confié Zara. J’ai donné tout. Je pars la tête haute, et j’ai hâte à ce qui s’en vient!»

Zara affirme s’être préparée à une éventuellement élimination «depuis le début», en sachant qu’elle serait en compétition avec Guillaume et Maëva, mais ne cherchez aucune trace d’amertume dans le visage du «bébé» de l’Académie: elle se dit «120% sûre» que les autres académiciens et elle resteront soudés à long terme.

Joël Lemay / Agence QMI

Pour la suite, Zara a plusieurs compositions dans ses cartons et en dévoilera peut-être quelques-unes prochainement. Mais sa priorité demeure l’école. Elle compte poursuivre et terminer son secondaire cinq dès que possible, après quelques jours de repos. En septembre, elle prendra probablement le chemin de Boston, ayant été admise au programme de performance vocale du Berklee College, une prestigieuse école de musique.

De son passage à l’Académie, Zara Sargsyan aura retenu qu’il est important de se faire confiance.

«Je retiens qu’il ne faut pas se soucier de la technique, ne pas se concentrer sur comment on chante. Il faut se concentrer sur ce qu’on dit et ce qu’on veut offrir, et ce qu’on veut faire ressentir au public. C’est le public qui est important...»

Les trois chansons interprétées par les candidats en danger sont disponibles sur QUB musique et sur toutes les plateformes d’écoute en continu et de téléchargement.

Les prestations des candidats

Joël Lemay / Agence QMI

Guillaume Lafond (Choix du public)

Joël Lemay / Agence QMI

Peut-on déjà parler de «Guillaume mania»? Sur les réseaux sociaux, le public de Star Académie semble n’en avoir que pour le charmeur cowboy de Richelieu, sa guitare, son chapeau et ses yeux bleus. Cet amour inconditionnel a encore parlé dimanche, Guillaume ayant récolté la faveur populaire (pour une troisième fois!) grâce à son appropriation à sa sauce country de The Scientist, de Coldplay, une proposition très loin de l’originale, qui a visiblement plu aux téléspectateurs. Voilà un sérieux aspirant au titre de gagnant à la fin de la saison! Pendant que l’attachant Guillaume donnait ce qu’il avait dans le ventre, son frère – sa copie conforme! – l’encourageait sans retenue au parterre.

Maëva Grelet (Choix des professeurs)

Joël Lemay / Agence QMI

Gros défi que s’est imposé Maëva Grelet en s’attaquant à Without You, de Mariah Carey. La participante fut sobre comme elle avait promis de l’être, et elle s’est montrée de plus en plus solide au fur et à mesure que le morceau avançait. Le talent de la représentante de Saint-Jean-sur-Richelieu et la puissance de son timbre ne sont plus à prouver. «Il n’y a pas un endroit dans le studio où ta voix ne s’est pas rendue», l’a félicitée Patrice Michaud. «Si, ça, c’était pas la perfection dans une performance, c’était vraiment très proche», a renchéri un Gregory Charles satisfait. Saluant son interprétation sans failles, le corps professoral lui a octroyé son laissez-passer pour rentrer à l’Académie.

Zara Sargsyan (Délogée)

Joël Lemay / Agence QMI

En s’assoyant au piano sans flafla pour livrer sa version toute personnelle de Wake Me Up, de Avicii, Zara Sargsyan voulait démontrer que la beauté peut résider dans la simplicité. «Tu as eu le sourire tout le long [...] C’était magnifique», lui a signalé Ariane Moffatt, en soulignant le plaisir de chanter de la demoiselle. Malheureusement, il fallait trancher, et l’adolescente de 16 ans, la plus jeune de la cohorte, a dû quitter ses camarades dimanche. «Crois en toi, bébé!» l’a encouragée son amie Maëva au moment de la laisser aller. Zara a promis à la caméra qu’on la reverra... une fois son secondaire terminé!

Joël Lemay / Agence QMI

Ils poursuivent l’aventure

Dashny Jules – 20 ans – Montréal

Queenie Clément – 29 ans – Montréal

Jacob Roberge – 22 ans – Lévis

Shayan Heidari – 20 ans – Montréal

Rosalie Ayotte – 20 ans – Saint-Tite

William Cloutier – 25 ans - Victoriaville

Lunou Zucchini – 25 ans – Saint-Denis-sur-Richelieu

Annabel Oreste – 20 ans – Laval

Guillaume Lafond – 25 ans – Richelieu

Maëva Grelet – 19 ans – Saint-Jean-sur-Richelieu