«Star Académie»: deuxième saut dans le vide pour Zara, Guillaume et Maëva

Une fois, c’est bien, mais deux, c’est mieux? Peut-être pas en ce qui concerne les mises en danger à Star Académie! Ayant déjà traversé l’expérience dans les dernières semaines, les candidats Zara Sargsyan, Guillaume Lafond et Maëva Grelet devront à nouveau chanter pour protéger leur place dans le parcours, dimanche. Et l’un des trois devra, hélas, plier bagage à la fin de la soirée...

À quelques heures de l’instant crucial, les trois jeunes artistes nous ouvrent leur cœur. Avant le verdict, ils auront quand même l’occasion de vivre une belle fiesta musicale avec les invités de la semaine, Mario Pelchat, Roxane Bruneau et Virginia To Vegas.

Le public pourra voter pour protéger un candidat de l’élimination ce soir, 19h, à TVA.

Zara Sargsyan

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’académie?

«Je vais chanter "Wake Me Up" d'Avicii. J’aimerais montrer, avec cette chanson, qu’en restant dans la simplicité, seulement avec mon piano, je peux trouver la beauté dans cette simplicité. Je n’ai pas besoin d’accessoires ou de danse!»

Est-ce que cette deuxième mise en danger est plus stressante que la première pour toi?

«C’est moins stressant. Comme je connais déjà le processus, j’ai l’impression que c’est plus émotionnel que stressant. Avec chaque performance, je deviens plus à l’aise sur la scène, plus confiante.»

Lors de ta première mise en danger, tu avais été sauvée par le public. Est-ce que cela t’ajoute une pression supplémentaire, de vouloir encore être à la hauteur aux yeux des téléspectateurs?

«Non, je ne pense pas. Si je fais ce que j’ai à faire avec tout l’amour et la passion dont je suis capable, je pense que le public le verra. Je n’ai pas besoin de prouver quelque chose. Je dois juste être moi-même et chanter.»

On voit dans la quotidienne que tu es une personne très sensible. As-tu parfois l’impression que cette sensibilité te joue des tours dans une aventure comme Star Académie, qui vous confronte beaucoup à vous-mêmes?

«C’est vrai que je suis un peu sensible (rires). Mais c’est aussi parce qu’on vit beaucoup d’émotions ici. Ce n’est pas quelque chose qu’on vit habituellement. Oui, je suis sensible, mais je vois souvent les côtés positifs de ça: ça me permet de vivre l’expérience à fond, au complet. C’est une bonne chose de pouvoir vivre toutes ces émotions. Ça me permet d’être moi-même. Je suis honnête avec le public et sincère avec qui je suis.»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, quel serait-il?

«J’ai beaucoup de choses à apprendre et je suis, ici, la seule représentante de ma génération, de l’adolescence. Au Québec, on a vraiment besoin de cette représentation, parce qu’il n’y a pas beaucoup de très jeunes artistes. J’aimerais être cette représentante, et pour l’être, j’ai besoin de rester ici pour apprendre le plus possible.»

Guillaume Lafond

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’académie?

«Je vais chanter "The Scientist", de Coldplay. C’est une chanson que je fais depuis longtemps et que j’ai toujours aimé chanter en show. Même avant de venir à l’académie, je la pratiquais, et dans ma chambre à l’académie aussi.»

Est-ce que cette deuxième mise en danger est plus stressante que la première pour toi?

«Je le prends mieux. Je sais où je veux me diriger après Star Académie. J’ai hâte d’essayer des trucs, de "me planter" et de commencer ma vraie carrière! Oui, ça me stresse, mais j’ai quand même hâte à l’après.»

Lors de ta première mise en danger, tu avais été sauvé par le public. Est-ce que cela t’ajoute une pression supplémentaire, de vouloir encore être à la hauteur aux yeux des téléspectateurs?

«Je ne le vois pas comme ça. Moi, je fais de la musique, je veux rester moi-même tout au long de l’aventure, et je fais ce que j’aime. Si je reste le même et que je fais la même chose dimanche, je ne vois pas pourquoi le public changerait d’avis. Mais j’aimerais être choisi par le public encore une fois! Le public, c’est ce qui est le plus important pour moi. C’est eux qui vont venir voir mes shows quand je vais sortir.»

Tu es déjà identifié par plusieurs comme le «cowboy» de l’académie, en raison de ton amour du country. Est-ce que tu veux continuer de miser sur ce style tout au long de l’aventure, ou tu aimerais aller explorer d’autres genres musicaux éventuellement?

«C’est sûr que je vais miser sur ce style tout le long, parce que c’est ce qui m’allume principalement dans la musique. Plein d’autres genres m’interpellent, mais chaque fois que je fais des reprises, ça revient toujours au style de Guillaume, au country, au folk. Je ne vois pas pourquoi je me dénaturerais.»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, quel serait-il?

«Je ne veux pas les convaincre. Je leur dis de suivre leur cœur. S’ils votent pour moi, je vais rester humble, et s’ils veulent voter pour quelqu’un d’autre, ils ont le droit. Mais j’aimerais poursuivre l’aventure pour apprendre d’autres choses et me dévoiler encore plus.»

Maëva Grelet

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’Académie?

«Je vais chanter "Without You", de Mariah Carey. C’est une chanson que je chante à la maison depuis que je suis toute petite, et qui me permet de montrer à la fois la douceur et la puissance de ma voix.»

Est-ce que cette deuxième mise en danger est plus stressante que la première pour toi?

«Elle est à la fois un peu plus stressante, et moins stressante que la première. Je sais maintenant comment marche le système et comment mieux gérer mon stress, mais cette semaine, j’ai un défi par rapport à ma voix. C’est comme si j’ajoutais une corde à ma guitare. Je dois m’ajuster en conséquence, et j’adore ça!»

Lors de ta première mise en danger, tu avais été sauvée par les professeurs. Est-ce que cela t’ajoute une pression supplémentaire, de vouloir encore être à la hauteur à leurs yeux?

«Non, je ne crois pas forcément que c’est quelque chose qui me bloque. C’est un défi surtout pour moi-même que je me donne. Tout ce que les profs m’ont dit que je devais améliorer, je suis complètement d’accord. C’est un défi pour moi, et je veux être à la hauteur pour moi avant tout.»

Selon toi, quels aspects de ta personnalité d’artiste cette mise en danger te permettra-t-elle de travailler?

«Ça va faire sortir le côté velours de Maëva, au lieu d’être toujours extrême. Tout en restant moi, bien sûr. Habituellement, dans les chansons que j’interprète, j’ai beaucoup d’expressions au visage, mes bras bougent dans tous les sens; je suis très expressive. Là, on va adoucir le jeu. On va mettre du velours, et on va me voir me caresser (rires)!»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, quel serait-il?

«Je vais simplement donner le meilleur de moi-même pour que vous aimiez toutes les facettes de moi. Autant la Maëva "feu d’artifice" que la Maëva "velours", autant la Maëva solide que sensible. Et j’espère que ça vous plaira!»