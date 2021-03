Un nouveau contrat pour Trevor van Riemsdyk

Le défenseur Trevor van Riemsdyk aurait accepté un nouveau contrat de deux saisons avec les Capitals de Washington qui lui rapportera 950 000 $ par année.

C’est du moins ce que le réseau Sportsnet a rapporté, dimanche. L’arrière de 29 ans avait accepté un pacte d’une saison avec le club de la capitale américaine par l’entremise du marché des joueurs autonomes, en octobre dernier.

En neuf parties depuis le début de la campagne, van Riemsdyk a inscrit un but et il montre un différentiel de -3. Il a disputé 373 matchs dans la Ligue nationale avec les Blackhawks de Chicago, les Hurricanes de la Caroline et les Capitals, revendiquant 16 filets et 70 points.