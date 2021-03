Vert, le Québec? Faites-moi rire!

Question quiz de la semaine...

À quoi ça sert d’avoir un organisme comme le Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE), qui a pour mission d’évaluer les impacts que pourraient avoir divers projets sur l’environnement, si on permet à un gros projet comme la cimenterie McInnis de le contourner ?

Si un projet potentiellement aussi polluant qu’une méga cimenterie peut échapper au BAPE... à quoi ça sert, diantre, d’avoir un tel organisme ?

FEU VERT AUX POLLUEURS

C’est comme si vous installiez des gicleurs dans toutes les pièces de votre maison... sauf dans la cuisine !

Allo ?

Imaginez un gars chargé de faire passer un test antidopage à cinq athlètes.

Quatre semblent tout à fait normaux, alors que le cinquième ressemble à un croisement entre Hulk et Obélix.

Le gars dit aux quatre premiers : « Allez aux toilettes et pissez dans l’éprouvette que je vous ai donnée », puis se tourne vers le cinquième et lui dit : « Toi, tu n’as pas besoin de passer le test, car on voit bien que tu n’as rien à te reprocher, tu peux retourner dans le gymnase... »

Vous diriez : « De kessé ? »

Eh bien, c’est exactement ce qu’on a fait avec la cimenterie McInnis.

On lui a permis de passer Go sans avoir à se présenter devant le BAPE.

BILLETS VERTS CONTRE VOTES

À entendre les promesses faites par les anciens dirigeants de la compagnie, c’est juste si on ne disait pas que la cimenterie allait purifier l’air de la Gaspésie !

Pousse, mais pousse égal, Charlie...

Pourquoi le gouvernement Marois a donné ce cadeau aux propriétaires de la cimenterie McInnis ?

Par pur cynisme. Pour créer des jobs dans la région. Et, ainsi, s’assurer des votes aux prochaines élections.

Cette stratégie est vieille comme le monde.

On a sacrifié la sauvegarde de l’environnement sur l’autel de la partisanerie politique.

Pour quelques milliers de votes, le PQ de madame Marois (puis le PLQ de Philippe Couillard) a donné le bon Dieu sans confession à un projet hyper polluant qui, lorsqu’il atteindra sa pleine capacité dans deux ans, crachera dans l’atmosphère chaque année 2,5 fois plus de CO2 que l’ensemble des gaz à effet de serre évités par le train du Réseau express métropolitain de Montréal durant... 25 ans !!!

Et on se dit « vert » ?

On regarde l’Alberta de haut ?

VIRAGE VERT POUR LES BLEUS ?

Parlant d’environnement...

La question des changements climatiques déchire les conservateurs.

Aux membres du PCC qui trouvent que la protection de l’environnement est une cause « gauchiste », je rappellerais ces quelques mots de Preston Manning, figure de proue de la droite canadienne.

« Je ne comprends pas pourquoi les partis politiques conservateurs hésitent autant à embrasser la cause environnementale.

« Vivre à la hauteur de nos moyens, ce qui est au cœur du conservatisme fiscal, est en fait un concept écologiste.

« La planète aussi doit vivre à la hauteur de ses moyens. N’oubliez pas que les mots “conservation” et “conservatisme” viennent de la même racine.

« Il n’y a rien d’incompatible entre vouloir conserver nos forêts, notre nature, et vouloir conserver nos valeurs, bien au contraire...

« Et puis, n’oubliez pas : les changements climatiques auront un très gros impact sur l’économie. »