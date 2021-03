Violence conjugale: pluie d’accusations devant les tribunaux

Le nombre d'accusations reliées à la violence conjugale a explosé de 45 % depuis cinq ans au Québec en raison d'une augmentation de ce fléau, mais aussi grâce à une plus grande conscientisation, selon des experts.

Depuis 2015, le nombre d’accusations criminelles devant les tribunaux de la province est passé de 11 476 dossiers à 16 676 en 2020, soit 45,31 % de plus, selon des données du ministère de la Justice obtenues par Le Journal.

Cela regroupe notamment des chefs de harcèlement, de menaces, d’agression sexuelle, d’homicide, de voies de faits déposés dans un contexte de violence conjugale.

Certains palais de justice enregistrent des hausses considérables, comme à Joliette, par exemple, où le nombre d’accusations a augmenté de 612,5 % en cinq ans, ou encore à Granby (+216,47 %), à Saint-Joseph-de-Beauce (+150 %) et à Salaberry-de-Valleyfield (+162,43 %) pour ces mêmes périodes.

Facteurs

Pour Catherine Rossi, professeure à l’École de travail social et de criminologie à l’Université Laval, plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour comprendre ces chiffres.

« D’abord les femmes aussi sont de plus en plus informées de ce qu’est la violence conjugale, qui commence avant les coups. Elles sont beaucoup moins tolérantes face à la violence et au contrôle, explique-t-elle. Et on a aussi une prise de conscience judiciaire, le personnel de justice est plus sensible [à la question de la violence conjugale]. »

« Mais il ne faut pas non plus oublier les causes réelles de cette augmentation, c’est simplement la hausse de la violence conjugale », ajoute-t-elle.

Encore hier, une femme de 29 ans s'est retrouvée dans un état critique après avoir été battue par son conjoint à LaSalle, à Montréal.

Vendredi, Nadège Jolicœur a été tuée par son conjoint dans un taxi à Montréal, le 6e féminicide en moins de deux mois.

Pandémie

Dans la dernière année, cette hausse s’explique aussi par la pandémie en 2020, indique-t-elle.

Entre 2019 et 2020, les dossiers d’accusations criminelles ont augmenté de 8,7 % pour l’ensemble du Québec. Certaines régions se démarquent tristement en accusant des augmentations de 90 % (Granby), 51 % (Laval) et 25 % (Québec) durant cette période.

Pour Manon Monastesse, directrice générale de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, ces chiffres ne représentent que la pointe de l’iceberg.

« Il y a vraiment un angle mort au niveau des cas réels de violence conjugale, on n’a vraiment pas le portrait de la situation », déplore Mme Monastesse, qui s’inquiète d’une recrudescence des appels dans les maisons d’hébergement et à SOS violence conjugale, démontrant une « situation critique ».

De son côté, Normand Brodeur, professeur à l’École de travail social et de criminologie à l’Université Laval, indique que les organismes qui viennent en aide aux hommes aux comportements violents croulent aussi sous les demandes.

Dossiers ouverts par année

Palais de

justice 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019 vs

2020 2015 vs

2020 Ensemble

du Québec 11 476 11 630 12 129 12 974 15 342 16 676 8,70 % 45,31 % Montréal 3472 3589 3859 3993 4165 3908 - 6,17 % 12,56 % Québec 869 824 851 885 1004 1262 25,70 % 45,22 % Longueuil 1051 1201 1172 1142 1224 1177 - 3,84 % 11,99 % Laval 441 426 322 602 878 1084 23,46 % 145,80 % Salaberry-de-

Valleyfield 346 327 447 578 796 908 14,07 % 162,43 % Joliette 112 376 361 313 527 798 51,42 % 612,50 % Granby 85 93 108 119 141 269 90,78 % 216,47 % Roberval 115 109 62 108 191 253 32,46 % 120,00 % Saint-Joseph-

de-Beauce 62 70 104 102 127 155 22,05 % 150,00 % Chibougamau 19 18 29 29 40 71 77,50% 273,68% Matane 7 19 10 30 37 41 10,81% 485,71%

*Quelques régions présentées seulement Source ministère de la sécurité publique