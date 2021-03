Alimentation Couche-Tard veut se départir de 355 magasins

Le géant Alimentation Couche-Tard fait un ménage à travers son réseau en Amérique du Nord et souhaite se départir de 355 succursales. Du lot, 49 sites en Oklahoma seront vendus à Casey's General Stores pour 39 M$.

«La décision de céder certains magasins s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du réseau de la société et suit un processus de planification pour l'ensemble du réseau entrepris à l'automne 2020», a indiqué dans un communiqué Brian Hannasch, président et chef de la direction.

La transaction pour les 49 dépanneurs aux États-Unis devrait être officiellement conclue d’ici le 31 juillet. Elle comprend 46 sites loués par Alimentation Couche-Tard et trois sites détenus.

Pour l’épauler dans la vente de ses magasins en Amérique du Nord, la compagnie d’ici a retenu les services d’un cabinet de conseillers immobiliers. Il est responsable de coordonner la mise en marché de 269 sites répartis dans 25 États aux États-Unis et 37 sites répartis dans 6 provinces au Canada.

Chaque magasin présentement sur le marché est d’une superficie moyenne de 2600 pieds carrés, note la direction. Sur les 306, 122 sont des propriétés à revenus et 184 sont en location. Par ailleurs, 238 offrent la vente de carburant alors que 68 sont exclusivement des dépanneurs.

Alimentation Couche-Tard, dont le siège social est situé à Laval, espère recevoir les offres au début du mois de mai.

«Nous avons identifié des sites qui ne correspondent plus à nos objectifs stratégiques, soit du point de vue de la marque ou en regard de l'échelle régionale», a souligné M. Hannasch, ajoutant que son entreprise prévoit également construire de nouveaux magasins, sans toutefois fournir davantage de renseignements sur les endroits ciblés.

La direction dit vouloir aussi «optimiser la taille et l'envergure» de certains dépanneurs ainsi que bonifier l’expérience pour les clients.

Nouveaux défis

Depuis le début de la pandémie, Alimentation Couche-Tard doit composer avec des changements dans les habitudes des consommateurs, qui font notamment moins souvent le plein en raison du télétravail.

Alimentation Couche-Tard est présente dans 26 pays et territoires et compte plus de 14 200 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant. La société détient notamment les bannières Circle K et Couche-Tard. Environ 135 000 personnes travaillent dans la compagnie.