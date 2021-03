Bas-Saint-Laurent: plusieurs écoles fermées en raison des variants

Le nombre grandissant de cas de variants au Kamouraska et à Rivière-du-Loup continue d’affecter les écoles de la région. Plusieurs d’entre elles ont dû fermer leurs portes en raison de cas confirmés dans leurs établissements. Il y a maintenant neuf cas présomptifs de variants au Bas-Saint-Laurent.

Un autre cas associé à un probable variant a été recensé à l’École Lanouette à Saint-Antonin. Toutefois, une seule classe sera fermée de manière préventive jusqu’au 2 avril inclusivement.

Bien qu’il n’y ait aucun cas déclaré positif à la COVID-19 à l’École de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise, la situation des écoles du secteur de La Pocatière contraint le Centre de services scolaire à fermer temporairement l’établissement lundi et mardi.

Rappelons que L’École primaire Sacré-Cœur et l’École polyvalente de La Pocatière sont fermées lundi et mardi en raison de deux cas confirmés de la COVID-19 et de possibles cas d’un variant du virus, recensés dans chaque établissement. La nouvelle a été confirmée samedi soir.

