Beaucoup de rendez-vous

Le rythme de la vaccination s’accélère au Québec. Depuis une semaine, le pourcentage des gens âgés de 80 ans et plus qui ont reçu une dose est passé de moins de 57 % à plus de 67 %. Près de 20 % des gens dans ce groupe d’âge sont aussi en attente de recevoir leur injection après avoir pris rendez-vous, selon les chiffres communiqués lundi par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Chez les gens de 70 à 79 ans, 37,5 % ont déjà été vaccinés, et 50,6 % sont en attente d’un rendez-vous.

TOTAL VACCINÉS 966 566 | 11,4 %