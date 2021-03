Centres de soins de longue durée: le NPD veut enrayer le modèle lucratif

Le NPD veut mettre un terme au modèle à but lucratif dans la gestion des centres de soins de longue durée au pays.

Le parti souhaite confier la gestion de ces centres à des organismes sans but lucratif d’ici 2030, un projet dont le coût s’élèverait à plusieurs milliards de dollars.

Ce plan graduel débuterait avec la nationalisation du groupe Revera, un des plus grands gestionnaires de centres de soins à longue durée au pays.

Le chef néodémocrate Jagmeet Singh a défendu l’importance de cette motion en relevant le taux de mortalité plus élevé dans les CHSLD à but lucratif lors de la pandémie.

Le NPD rappelle que 82 % des morts liées à la COVID-19 sont survenues dans ces centres, soit «la proportion la plus élevée de toute l’OCDE», ce que M. Singh a qualifié de «honte nationale».

«Ce n’est pas acceptable, parce qu’on sait qu’avec un but lucratif, on a vu moins de soins, moins de travailleurs et travailleuses», a déclaré en point de presse lundi M. Singh.

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, 28 % des centres de soins de longue durée au pays sont issus du privé et sont à but lucratif. Bon nombre de ceux-ci appartiennent à des entreprises de gestion immobilière. Soulignons que 14 % des CHSLD au Québec sont privés, soit le taux le plus faible parmi les provinces, excluant Terre-Neuve-et-Labrador.

La proposition du NPD pourrait toutefois se heurter à l’opposition des provinces puisque le dossier des centres de soins de longue durée relève du portefeuille de la santé, qui est de compétence provinciale.

Le gouvernement Trudeau a déjà annoncé à l’automne dernier son intention d’établir des normes nationales pour les CHSLD en vue d’harmoniser les règles de ce secteur d’un océan à l’autre. L’adhésion à de telles normes nationales était rattachée à une promesse de hausse des transferts de santé, une condition sine qua non pour que le fédéral délie les cordons de sa bourse.

La proposition avait été reçue froidement par les premiers ministres provinciaux, dont le gouvernement de François Legault, qui y a vu une forme de chantage.

«Nous avons tous vécu une situation hors du commun et sans précédent. Il est clair pour le Québec que le gouvernement fédéral n’a pas à s’impliquer dans la gestion de nos CHSLD », avait déclaré le porte-parole de M. Legault en décembre dernier.