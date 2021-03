Club illico: premières images intenses pour la série «Portrait-robot»

Le suspense policier «Portrait-robot» ne sera pas de tout repos, si l’on se fie aux premières images dévoilées lundi. Attendue sur Club illico le 15 avril, la série mêlera à la fois éléments de haute tension et moments dramatiques.

Mettant en vedette Rachel Graton dans le rôle d’une portraitiste aux capacités uniques, la production originale pourra également bénéficier du jeu de Sophie Lorain, Rémy Girard et Adrien Belugou.

Grâce à cette nouvelle histoire, on s’immiscera dans le quotidien de la portraitiste Ève Garand (Rachel Graton) et de ses trois collègues qui composent, avec elle, l’équipe de l’Unité des enquêtes: la directrice Maryse Ferron (Sophie Lorain), le technicien en scène de crime Anthony Kamal (Adrien Belugou) et l’enquêteur Bernard «Molosse» Dupin (Rémy Girard). Ces professionnels feront équipe pour résoudre d’horribles crimes. De plus, Ève Garand cherchera à comprendre la disparition de son fils.

Réalisée par Alexis Durand-Brault, «Portrait-robot» comptera 10 épisodes écrits par André Gulluni, qui a cosigné les films «Origami» et «Roche papier ciseaux.