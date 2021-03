«Comme au premier rendez-vous» : Mario Pelchat repart en tournée

Mario Pelchat repart à la rencontre de son public pour célébrer ses 40 ans de carrière.

Annoncée lors du passage du chanteur à «Star Académie» dimanche, la tournée «Comme au premier rendez-vous» prendra son envol en février 2022, et les billets pour les représentations de Québec, au Théâtre Capitole (du 8 au 10 avril 2022) et à Montréal, au Théâtre St-Denis (15 et 16 avril 2022), sont déjà en vente.

C’est en septembre 1981 que Mario Pelchat lançait son premier 45 tours, «Je suis un chanteur». L’auteur-compositeur-interprète a proposé, depuis, plus d’une vingtaine d’albums, et vendu plus de deux millions de disques.

Avec «Comme au premier rendez-vous», Mario Pelchat promet un grand spectacle anniversaire, un survol de ses années de métier qui fera jaillir les souvenirs chez ses admirateurs de la première heure. On sait aussi que Mario doit offrir un nouvel opus de chansons originales pour l’occasion en septembre 2021.

Pour connaître toutes les dates de la tournée de Mario Pelchat et réserver nos places, on consulte le site web de l’artiste (mariopelchat.com).

