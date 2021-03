COVID-19: de nouvelles avancées dans la vaccination au Canada

Pas à pas, les provinces progressent dans leur campagne de vaccination respective, si bien que certaines d’entre elles ont été élargies pour rejoindre encore plus de Canadiens lundi.

C’est notamment le cas au Québec où quelque 350 pharmacies de Montréal ont reçu 100 doses qu’elle pourrait commencer à administrer aux personnes de 65 ans et plus, sur rendez-vous. La campagne de vaccination s’étendra dès lundi prochain au Grand Montréal, avant d’être éventuellement déployée dans un total de 1500 pharmacies partout dans la province.

De plus, la campagne de vaccination a été étendue aux 60 ans et plus à Montréal.

Ces nouveaux pas dans la lutte contre la COVID-19 arrivent à point nommé au Québec, où les nombres d’infections journalières (712) et de décès (15) ont rebondi lundi, après une journée encourageante dimanche.

Plus inquiétante, la hausse du nombre de cas recensés depuis une semaine commence à avoir des répercussions dans les hôpitaux, avec 12 lits de plus occupés par des patients atteints par le virus (513 au total), ainsi que 12 personnes de plus aux soins intensifs (114 au total).

Le ministre de la Santé a reconnu que tous les indicateurs étaient à la hausse lundi. «On suit la situation de près, notamment la progression des variants qui est préoccupante. Il faut continuer de respecter les mesures, malgré l’arrivée du beau temps, si on veut éviter une 3e vague», a souligné Christian Dubé, en évoquant pour une deuxième journée de suite le spectre d’une troisième vague.

Le Québec n’est pas la seule province à donner un coup d’accélérateur sur sa campagne de vaccination. En Ontario, l’âge de vaccination a été abaissé à 75 ans, lundi, contre 80 ans auparavant, tandis qu’environ 700 pharmacies de partout dans la province se joindront à la campagne de vaccination dans les prochaines semaines.

«C’est un accomplissement incroyable qui démontre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous rassemblons toute la force de l’Équipe Ontario», a souligné le premier ministre Doug Ford.

En parallèle, la province, qui a cumulé 1699 cas et trois décès de plus, a aussi annoncé une enveloppe de 1,2 milliard $ pour aider ses hôpitaux à éponger les coûts liés à la pandémie. Ceux-ci ont vu leur nombre de patients (813, +53) continuer à grimper, lundi, avec une légère amélioration aux soins intensifs (298, -7).

Le Nouveau-Brunswick, de son côté, a fermé 13 écoles secondaires du nord-ouest de la province, lundi, dans le but de vacciner les membres du personnel, incluant les enseignants, en vue du retour en classe à temps complet des élèves prévu pour la mi-avril.

La situation au Canada:

Ontario: 330 573 cas (7244 décès)

Québec: 303 051 cas (10 614 décès)

Alberta: 142 390 cas (1968 décès)

Colombie-Britannique: 92 571 cas (1437 décès)

Manitoba: 33 418 cas (928 décès)

Saskatchewan: 31 842 cas (418 décès)

Nouvelle-Écosse: 1690 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1498 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1014 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 150 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 938 727 cas (22 716 décès)