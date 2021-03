Depuis hier (et jusqu’au 27 mars) c’est la 33e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. À cette occasion, l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec (AISQ) proposera quelques activités virtuelles (voir le site aisq.org). Au Québec, 169 000 personnes vivent avec une déficience intellectuelle, soit 2 % de la population. Avec leur famille et leurs proches, ce sont 400 000 personnes qui sont directement concernées par les enjeux que la déficience intellectuelle induit. Cette année, l’objectif de la semaine est de déconstruire les préjugés et les fausses croyances qui entourent la déficience intellectuelle. L’acteur Vincent-Guillaume Otis dont le frère vit avec une déficience intellectuelle et la comédienne Gabrielle Marion-Rivard qui a une déficience intellectuelle sont les porte-parole de cette semaine.

L’importance de l’eau

Photo courtoisie

La Journée mondiale de l’eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des Nations Unies qui met l’accent sur l’importance de l’eau douce. La Journée mondiale de l’eau célèbre l’eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l’eau salubre. Il s’agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l’eau. L’un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l’eau est de soutenir la réalisation de l’objectif de développement durable : eau propre et assainissement, pour tous d’ici à 2030.

Entre 40 et 50

Photo courtoisie

Bonne fête à Sylvie Breton (photo), vice-présidente de Groupe CRS à Lévis, qui ajoute une autre année à sa quarantaine. Sylvie se démarque, entre autres, par la qualité de ses échanges avec l’ensemble des employés(es) de l’Expert Carrossier Rive Sud et Le Carrossier Rive Sud depuis 1990. Elle est aussi très appréciée par les clients et fournisseurs de l’entreprise mais surtout par son époux, le président de Groupe CRS.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 22 mars 2016. Deux ans après avoir obtenu, ex aequo avec Jean-Luc Godard, un Prix du jury grâce à Mommy, Xavier Dolan (photo) remporte le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes avec son film Juste la fin du monde, une adaptation de la pièce de Jean-Luc Lagarce.

Anniversaires

Photo courtoisie

Martin McGuire (photo), descripteur des matchs du Canadien à la radio (FM 93), 52 ans... Olivier Racine Lessard, ex-journaliste, ex-animateur radio et narrateur, 33 ans... Reese Witherspoon, actrice américaine, 45 ans... Elvis Stojko, athlète de patinage artistique, champion du monde en 1994, 1995 et 1997, médaillé olympique, 49 ans... Dick Pound, président de l’Agence mondiale antidopage, 79 ans ... Roger Whittaker, chanteur britannique, 85 ans... William Shatner, acteur de télé et de cinéma, 90 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 mars 2016 : Rob Ford (photo), 46 ans, maire de Toronto de 2010 à 2014... 2019 : Prudent Carpentier, 97 ans, député libéral de Laviolette de 1970 à 1976... 2018 : Dick Gamble, 89 ans, un ancien joueur des As de Québec dans les années 50 et du Canadien de Montréal entre 1950 et 1956 (coupe Stanley en 1953) ... 2018 : Charles Lazarus, 94 ans, le fondateur de la chaîne de magasins de jouets Toys « R » Us... 2017 : Dallas Green, 82 ans, ancien gérant du baseball majeur qui a guidé les Phillies de Philadelphie à la conquête de la Série mondiale en 1980... 2015 : Denis Drolet, 56 ans, l’un des pionniers du Journal de Québec à titre de pressier pendant 34 ans... 2011 : Gaston Perrin, 81 ans, le fondateur avec Jean-Pierre Beltrami du tout premier restaurant Chalet Suisse sur la rue Sainte-Anne en 1953... 2009 : Fernand Corbeil, 70 ans, animateur radio sur les ondes de CFDA 1380 de Victoriaville... 2001 : William Hanna, 90 ans, créateur et producteur américain... 1990 : Gerald Bull, 72 ans, scientifique et fabricant d’armes d’origine canadienne.