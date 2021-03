Des infirmières épuisées à Roberval

Depuis plusieurs mois, l'équipe des soins critiques de l'Hôpital de Roberval a l'impression d'éteindre des feux jour et nuit.

L'équipe manque cruellement de personnel et les quarts de travail en sous-effectif sont monnaie courante. Une employée du département a voulu expliquer sa réalité sous le couvert de l'anonymat.

«L'urgence était un département et les soins intensifs était un autre. Depuis quatre ans, on a fusionné alors ça prend du personnel doublement qualifié», a-t-elle expliqué à TVA Nouvelles.

La pénurie serait tellement criante que l'infirmière s'inquiète pour la sécurité des usagers. «Le personnel de l'urgence, leur point fort, justement, est d'évaluer les priorités. Mais un moment donné, quand tu as un bébé en convulsion, une personne en arrêt cardiorespiratoire et une autre urgence qui arrive et qu'on est seulement trois, c'est sûr qu'il va y avoir du délestage», s'est désolée l'infirmière.

Appelé à commenter, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a dit qu'il demeure ouvert à toutes les candidatures, même celles possédant une seule spécialisation.

L'équipe de soins critiques, elle, réclame de l'aide sur le plancher.

«On n'est pas des gestionnaires. On a fusionné avec les soins intensifs, on s'est mis sur les horaires de 12 heures, on fait du temps supplémentaire, du temps supplémentaire obligatoire. On a fait vraiment beaucoup»

Avant d'en arriver à une rupture de service, le CIUSSS a mentionné qu'il devra plutôt se questionner sur son offre de services, et ce, partout dans la région. Aucun service n'est menacé pour l'instant.

Dans une lettre ouverte écrite par l'équipe de soins critiques, qui compte environ 50 personnes, on indique que le tiers des infirmières est présentement retiré du travail en raison d'un congé de maladie ou encore de maternité.