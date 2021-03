Elle fermait les yeux en laissant un homme abuser sexuellement de sa fille

Une mère qui assure avoir repris sa famille en mains après avoir fermé les yeux en laissant un sexagénaire abuser sexuellement de sa fille de 9 ans pendant trois ans implore la clémence du juge afin d’éviter la prison pour s’occuper de ses cinq enfants.

Arrêté en avril 2018, Carol Pelletier a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur une jeune adolescente de 12 ans qu’il considérait comme sa «blonde». Celui qui était concierge dans l’immeuble où résidait sa victime a reçu une peine de six ans pour des agressions sexuelles complètes qui ont eu lieu entre 2015 et 2018.

Or, il s’avère que ces gestes n’auraient jamais pu se produire sans la complicité de la mère de l’adolescente, qui a laissé libre-court et même facilité la relation malsaine entre Pelletier et sa fille. Malgré des «doutes» et même un interdit de contact entre l’agresseur et l’enfant formulé par la DPJ, la mère a fermé les yeux sur les agressions.

Yeux grands fermés

La mère de Lotbinière qui ne peut être identifiée pour protéger ses enfants avait plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle par complicité et de négligence criminelle. Elle a témoigné lundi lors des représentations sur sentence afin d’éviter la prison. Elle a répété avoir «manqué de conscience» en laissant Pelletier poursuivre la relation avec sa fille malgré les signaux d’alarme, mais elle a toutefois eu de la difficulté à se justifier lorsqu’il a notamment été question d’une stratégie pour «déjouer la DPJ».

La mère monoparentale de cinq enfants qui a aussi vécu des abus dans son enfance a admis «manquer d’outils» et avoir tendance à faire confiance aveuglément.

Pendant ce temps, sa fille qui s’arrachait les cheveux et les sourcils en raison de son anxiété assurait que Pelletier ne faisait rien de mal.

«Je la croyais», dit la mère. Ce n’est finalement que trois ans après la relation malsaine, lorsque la mère a vu une vidéo montrant Pelletier faire des attouchements à son aînée, qu’elle a finalement dénoncé la situation.

La victime veut sa mère

Une intervenante de la DPJ qui suit toujours la famille est toutefois venue donner un éclairage différent au juge en affirmant qu’il y avait «beaucoup d’amour» dans le nid familial de l’accusé alors que la victime «est très proche de sa mère». L’adolescente aujourd’hui âgée de 15 ans a aussi tenu à témoigner devant le juge.

Cette dernière a certainement fait réfléchir le juge Jean Asselin lorsqu’elle a pleuré en souhaitant que sa mère évite la prison. «Si ma mère va en prison, je ne s-t-elle dit en parlant de ses quatre frères et sœurs.

Le juge a assuré qu’il prendrait son témoignage en compte. La Couronne souhaite une peine de 90 jours discontinue de prison alors que la défense demande que sa cliente évite la prison en mettant l’accent sur un suivi probatoire. Le juge Asselin rendra sa décision en mai.