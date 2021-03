Plusieurs anciens employés du gouvernement fédéral affirment que le système de paie Phénix leur en fait voir de toutes les couleurs à la période des impôts.

• À lire aussi: Le système de paie Phénix encore détraqué

• À lire aussi: Système de paie Phénix: des employés floués se retrouvent entre deux chaises

La publication de l’histoire de Dominique Matte, ancien fonctionnaire qui continue de recevoir des talons de paie et des relevés d’impôt du fédéral même s’il a quitté son emploi en 2019, a fait réagir.

Sophie Martin accumule elle aussi les problèmes avec Phénix depuis son départ en congé sans solde du ministère des Anciens Combattants en 2019 et sa démission officielle en avril 2020.

Même si elle a remboursé un trop payé de près de 4000 $, le fédéral s’est remboursé une deuxième fois à même ses banques de vacances.

Référés à un site web

Elle estime donc avoir été « volée » pour environ 4000 $. Et le pire est qu’on lui réclame de payer de l’impôt sur cette somme en 2020.

« Je dois déclarer un revenu qu’on m’a volé », s’indigne la dame du Saguenay. Appels, lettres, griefs, rien n’y fait, son dossier ne bouge pas.

« Je ne sais plus si je veux me battre, car à chaque fois je deviens en colère et je me demande quand ça va finir », confie la femme, qui qualifie de « harcèlement psychologique » le comportement du gouvernement.

Interrogé sur les problèmes de Dominique Matte la semaine dernière, Services publics et Approvisionnement Canada a fourni une réponse plutôt sommaire.

« Nous recommandons aux employés actuels et anciens de s’adresser au Centre de contact avec la clientèle (CCC) et de consulter le site Web suivant [...] », s’est contenté d’indiquer Marc-André Charbonneau, porte-parole, renvoyant au site internet de l’organisme.

« C’est ridicule », lance Dominique Matte, pour qui le gouvernement a payé environ 4000 $ en assurances diverses en 2020, même s’il n’est plus à l’emploi depuis octobre 2019.

« Ç’a l’air d’une blague pour eux », déplore l’ingénieur qui travaillait à Environnement et Changements climatiques Canada.

Photo courtoisie Yvon Barrière

Alliance de la Fonction publique

« Ignoble »

L’Alliance de la Fonction publique du Canada a la même impression. Son vice-président pour le Québec, Yvon Barrière, accuse d’ailleurs le travail « par quota » effectué dans les centres de service de ralentir certains dossiers.

« Ça fait qu’on tente d’escamoter des dossiers qui traînent ou des dossiers complexes. Ces dossiers se retrouvent sous la pile et ne se règlent jamais », critique M. Barrière.

Ce dernier qualifie d’ignoble la réponse offerte par le gouvernement en réaction au dossier de Dominique Matte.

« On ne fait pas affaire avec une multinationale basée à l’étranger et qui s’en fout des gens, c’est notre propre gouvernement », ironise-t-il.

D’autres exemples de problèmes fiscaux avec Phénix

A.B.

Employée civile de la base de Valcartier

À la retraite depuis 2017

Paie de l’impôt chaque année, depuis, sur un montant de 2600 $ versé en assurances, dans le vide

« Ça fait trois ans que les préposés me répètent qu’ils vont voir leur boss et qu’ils mettent ça prioritaire. Rien ne bouge. »

Danielle Tremblay

Services Canada

À la retraite depuis 2017

A reçu un relevé d’impôt de 480 $ en 2020 même si elle n’a jamais eu de revenus d’emploi depuis sa retraite

Doit obligatoirement l’inscrire dans sa déclaration d’impôt

« Je suis imposée sur des montants jamais versés. C’est incompréhensible. »

S.G

Employée de Statistiques Canada

A quitté son emploi en août 2019

Reçoit toujours des talons de paie à 0 $ et dois payer de l’impôt cette année sur des montants non versés

Attend toujours le versement d’une compensation de 2500 $, promise par le gouvernement

« Je n’ai pas les moyens de payer de l’impôt sur un montant que je n’ai pas touché ni de perdre un remboursement auquel j’aurais normalement droit. »