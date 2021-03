March Madness: le Québécois Chris Duarte propulse Oregon

Chris Duarte, qui est né au Québec, a mené les Ducks d’Oregon vers un gain de 95 à 80 sur les Hawkeyes d’Iowa, lundi, au deuxième tour du prestigieux March Madness.

Le natif de Montréal a totalisé 23 points, trois rebonds et sept mentions d’assistance, ce qui a grandement contribué au passage de son club en ronde des 16 du championnat national de basketball universitaire de la NCAA. Il s’agit d’ailleurs de la quatrième fois en cinq tournois qu’Oregon atteint cette étape.

Considéré comme plusieurs comme étant le Canadien qui a le plus de chance d’être repêché au prochain encan de la NBA, Duarte a passé une grande partie de son enfance en République dominicaine. Il a fait le saut aux États-Unis pour y disputer ses deux dernières saisons au niveau secondaire.

Face à Iowa, Duarte a été appuyé par L.J. Figueroa. Ce dernier a conclu son match avec 21 points et a réussi cinq de ses neuf tentatives de trois points. Will Richardson a également bien fait avec des récoltes de 19 points, six rebonds et sept assistances.

Malgré le fait qu’il s’agissait d’un affrontement du second tour, c’était la première rencontre des Ducks lors du March Madness 2021. Oregon a bénéficié d’une sorte de laissez-passer pour la première ronde de la section Ouest, puisque Virginia Commonwealth a été contraint de se retirer de l’événement en raison de plusieurs cas de COVID-19 au sein du club.

Gonzaga est toujours debout

Un peu plus tard en journée, les Bulldogs de Gonzaga se sont assurés que la logique soit respectée et ont défait les Sooners d’Oklahoma au compte de 87 à 71.

La formation la mieux classée dans la région Ouest a profité d’un Drew Timme en grande forme. L’ailier de 6 pi et 10 po a amassé 30 points, 13 rebonds et quatre passes décisives. En ce qui concerne les points inscrits, il s’agit d’un sommet personnel pour Timme.

Ses coéquipiers Jalen Suggs et Corey Kispert ont chacun récolté 16 points. De son côté, l’Ontarien Andrew Nembhard a joué 38 minutes. Il a obtenu sept points et deux aides.

En ce qui concerne les joueurs d’Oklahoma, Austin Reaves a été l’unique basketteur à amasser plus de 15 points, lui qui a conclu son match avec une récolte de 27 points.

March Madness : vers un record «d’éliminations surprises»

Jusqu’à maintenant, l’édition 2021 de célèbre March Madness a de quoi réjouir les amateurs de basketball universitaire américain et de quoi faire rager les parieurs.

Avant que les sept matchs restants au deuxième tour de l’événement soient disputés mardi, déjà 12 «éliminations surprises» avaient été observées.

Selon le directeur médiatique des tournois de la NCAA David Worlock, son organisation considère une «élimination surprise» survient quand une formation est vaincue par un club qui est classé au moins cinq échelons plus bas.

Les 12 cas de cette année ont déjà fracassé le record de 10 établi précédemment dans les deux premières rondes du tournoi et ne sont qu’à une seule surprise de record du tournoi. Cette marque de 13 «éliminations surprises» avait été établie à deux reprises dans l’histoire du prestigieux événement, soit en 1985 et en 2014.

En 2021, c’est assurément les Golden Eagles d’Oral Roberts qui ont causé les plus grosses surprises. La formation qui participe seulement à son sixième March Madness est classée 15e et dernière dans la section Sud. Elle s’est d’abord payé Ohio Stade (deuxièmes) au premier tour et a ensuite confirmé son statut d’équipe cendrillon de l’année en venant à bout de Florida (septièmes) lors de son match suivant. En ronde des 16, Oral Roberts se mesurera à Arkansas (troisièmes).