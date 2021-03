Microsoft accélère la réouverture des bureaux et promeut le travail « hybride »

Microsoft a annoncé lundi une réouverture à plus grande échelle de ses bureaux dans le monde avec un système « hybride », mélange de télétravail et de présentiel, un modèle que de nombreuses entreprises se préparent à adopter après la pandémie.

« Après une année pendant laquelle la plupart des employés de Microsoft ont travaillé à distance, plusieurs de nos sites dans le monde sont arrivés à un niveau suffisant selon les règles des gouvernements pour accueillir plus de personnes », a déclaré dans un communiqué Kurt DelBene, un vice-président du géant de l’informatique.

Le groupe américain, qui emploie quelque 160 000 personnes, devient ainsi la première grande entreprise technologique à présenter son nouveau fonctionnement.

Dans la Silicon Valley, Google et Facebook ont prolongé leur politique de travail à domicile pour la plupart des employés au moins jusqu’à la mi-2021. Twitter l’a étendue indéfiniment. Spotify et Salesforce ont dit vouloir laisser le choix à leurs salariés de revenir au bureau ou pas (ou partiellement).

« Les sites de Microsoft dans 21 pays sont déjà en mesure d’accueillir des employés additionnels sur place, soit environ 20 % de notre personnel dans le monde. Le 29 mars, Microsoft va commencer cette transition à notre siège de Redmond (ouest des États-Unis, ndlr) et sur les campus adjacents », a indiqué Kurt DelBene.

Le modèle hybride est censé donner plus de flexibilité aux salariés. D’après une étude interne du groupe, 54 % d’entre eux sont favorables à une réouverture « en douceur » qui leur donne la possibilité de passer une partie de leur temps de travail dans les bureaux, si les conditions sanitaires sont réunies.

« Sur chacun de nos sites, le modèle du lieu de travail hybride permet de mettre en place un équilibre, avec des services additionnels limités pour ceux qui choisissent de revenir, tout en soutenant ceux qui ont besoin de travailler à distance ou se sentent plus à l’aise ainsi », a précisé le vice-président.

Microsoft, qui édite des logiciels et plateformes de bureautique comme Outlook, Teams ou LinkedIn, a publié mardi une étude sur le travail hybride, à partir de données sur la productivité extraites de ses services numériques et d’une enquête dans une trentaine de pays.

« Le temps passé en réunion a plus que doublé dans le monde, et 40 milliards de courriels supplémentaires ont été envoyés en février cette année par rapport à l’année dernière », mentionne un communiqué.

Selon ce rapport, les salariés se sentent paradoxalement plus à l’aise au travail, et cachent moins leurs émotions: « un employé sur six a pleuré avec un collègue pendant l’année écoulée ».

