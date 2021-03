Party de jeunes à 200 000$ à Laval

Les autorités ont donné un coup de barre à des jeunes lavallois dimanche soir en leur remettant pour plus de 200 000$ en contravention pour leur rassemblement illégal, ce qui devrait en dissuader quelques-uns de les imiter, selon des experts.

«C’est sûr, ça atteint l’objectif de dissuasion», commente Me Éric Lamontagne, de chez Contravention experts. «L’amende reflète l’urgence de la situation.»

Dimanche, vers 20h, environ 200 jeunes se sont rassemblés dans le stationnement d'un Tim Hortons près de l’autoroute 13.

Plus d’une centaine de véhicules modifiés s’y trouvaient quand les autorités sont intervenues pour remettre des constats d’infraction à la suite de plaintes.

«Message fort»

Au total, 130 constats liés à la COVID-19 ont été remis, au montant de 1550$ chacun, indique la police de Laval. Cette petite soirée coûtera donc vraisemblablement 201 500$ à ses participants.

Les policiers ont aussi procédé à deux arrestations, dont une pour entrave.

«On voulait envoyer un message fort, et surtout rappeler que Laval est encore en zone rouge, indique l’agente Julie Marois. Oui, il fait beau, le couvre-feu a été retardé, mais ça ne fait pas en sorte que les rassemblements sont permis.»

Même s’il en convient que l’amende est dissuasive, l’ex-policier et ex-président de SOS Ticket Alfredo Munoz croit qu’une facture salée n’est pas la façon de faire.

«Faut se demander pourquoi les jeunes font ça, dit-il. On peut être dans la cour d’école à 200 personnes, mais pas un parking. Ils doivent percevoir une contradiction dans le message du gouvernement. Il y a un échec de prise de conscience qui n’est pas la faute des policiers.»

«Avec la présence de variants, on doit redoubler de prudence et respecter les consignes et directives de la Santé publique, tant que la majorité de la population ne sera pas vaccinée. Donc, faire de tels rassemblements, ce n’est vraiment pas une bonne idée», a réagi hier par courriel Marc Demers, maire de Laval.

«Les activités récréatives extérieures doivent respecter les règles sanitaires. Nous demandons à la population de Laval de respecter ces dernières associées au palier rouge, pour limiter la propagation du virus, notamment celle du variant, qui préoccupe la Santé publique», a aussi commenté le Dr Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique de Laval. «Rappelons qu'il est important de respecter le nombre de personnes autorisées, la distanciation physique, le port du masque ou du couvre-visage et le lavage des mains.»

Un total de 768 constats d’infraction ou de rapports d’infraction généraux ont été remis par les corps de police du Québec entre le 15 et le 21 mars 2021.