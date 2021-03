Plus sérieux que prévu pour LeBron James

La vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James devra s’absenter plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville droite.

C’est ce qu’a rapporté lundi matin le site sportif The Athletic, qui a précisé que le type de blessure qu’a subie James, soit une entorse au haut de la cheville, prenait un temps variable à guérir selon les individus.

Le joueur de 36 ans a été blessé lorsque Solomon Hill, des Hawks d’Atlanta, est tombé sur ses jambes lors du deuxième quart de la défaite de 99 à 94 des Lakers, samedi. Sur la séquence, on a pu voir la cheville de James se tordre d’une façon peu agréable.

L’absence du joueur étoile s’est déjà fait sentir dimanche, lorsque Los Angeles a perdu un deuxième duel consécutif, cette fois face aux Suns de Phoenix.

La formation de la Californie est également privée de son autre joueur-vedette, soit Anthony Davis, pour quelques semaines en raison d’une blessure au mollet.

Les Lakers ont encore 29 parties à disputer avant la fin de la campagne et montrent une fiche de 28-15. Ils ont toutefois neuf matchs et demi d’avance sur les Pelicans de La Nouvelle-Orléans (18-24), classés au 11e rang. Il s'agit actuellement de la première équipe exclue du portrait éliminatoire en vertu du nouveau format des séries mis en place cette saison.

Un nouveau favori

Avant sa blessure, James était dans la course pour remporter le titre de joueur le plus utile à son équipe pour une cinquième fois en carrière. Cette saison, il a conservé des moyennes par match de 25,4 points, 7,9 rebonds et 7,9 mentions d’aide.

«King James» faisait par ailleurs figure de favoris selon plusieurs sites de paris sportifs, mais la situation a changé avec cette blessure. Nikola Jokic (-108) est maintenant largement favori selon le site Bet99, devant Joel Embiid (+540) et James (+620).