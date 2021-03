Plusieurs chantiers et entraves en 2021 à Québec

La Ville de Québec investit 68 millions $ en 2021 pour cinq chantiers routiers majeurs qui modifieront les habitudes des automobilistes, entre autres sur le plateau de Sainte-Foy et dans Saint-Roch.

Les automobilistes devront s’habituer : 2021 sera synonyme de chantiers routiers à Québec sur Hochelaga, Dorchester, Raymond, Maguire et Saint-Paul. «Il y a plusieurs chantiers dans les mêmes quartiers, ce qui fait que la gestion de l’entrave est plus complexe à mettre en place», a exposé le directeur du service des transports, Marc des Rivières, lors d’une présentation du programme 2021 faite aux médias, lundi.

Trois chantiers sont «plus problématiques», selon le directeur du service de l’ingénierie, Daniel Lessard. «Ce sont des chantiers importants avec beaucoup de contraintes.»

Le plus dérangeant sera localisé dans le secteur du boulevard Hochelaga, à Sainte-Foy. L’artère passera de quatre à six voies, on ajoutera des trottoirs, une piste cyclable, de l’éclairage. Les travaux situés entre Robert-Bourassa et de Rochebelle déborderont sur Lavigerie jusqu’au boulevard Laurier.

Dorchester point chaud

En basse-ville, le secteur Dorchester sera un point chaud. Les travaux d’excavation s’étireront sur 750 mètres et le pavage, sur 2,5 km. On veut faire passer la chaussée à quatre voies pour permettre la circulation dans les deux sens. Le tout pour «dégager la Couronne pour la construction du réseau structurant de transport en commun», a précisé M. Lessard.

Le troisième secteur qui subira des travaux importants est le boulevard Raymond entre la rue Clémenceau et l’avenue Larue.

À cela s’ajoutent des travaux de surface sur Maguire et Saint-Paul pour implanter du mobilier urbain et des arbres. Le budget de 68 millions $ inclut aussi la réfection du pont du Repos, ainsi que des travaux pour corriger des sites accidentogènes dans le cadre de la stratégie de sécurité routière.

Travaux privés

M. des Rivières note que ces chantiers de la Ville doivent se coordonner à de multiples travaux privés sur le territoire ainsi que des chantiers du ministère des Transports, sur ses propres axes routiers. Cela complique la tâche des gestionnaires. Ils auront l’aide d’une application nouvellement acquise par la Ville, a expliqué M. des Rivières. Celle-ci permettra de mieux planifier la mise en forme des chantiers et le traitement des requêtes pour l’occupation de la chaussée.

La Ville met aussi en place une série de mesures pour atténuer les impacts sur la circulation. «L’objectif est de travailler en coordination avec les partenaires pour limiter l’impact pour les automobilistes. Cela permet de déployer les bonnes mesures pour éviter des débordements en quartier résidentiel», a commenté Marc des Rivières, qui convient tout de même que cela «peut arriver».

Commerçants

La Ville prend de l’avance également pour informer les citoyens et les commerçants qui seront touchés. On veut éviter de reproduire le cafouillage survenu ces dernières années sur la route de l’Église. «On ne le souhaite pas. On va prendre soin de tous nos commerçants», a souligné Martin Lefebvre, directeur du service de l'interaction citoyenne. Les commerçants auront droit au programme d'aide pour compenser leurs pertes.

En tout, cette année, incluant ces cinq principaux chantiers, 361chantiers seront réalisés sur tout le territoire, pour un total de 200 millions $, soit le remplacement de 45 km de conduites, l’amélioration de 23 km de chaussées et des travaux sur 28 km de trottoirs, dont 13 km de nouveaux trottoirs et 15 km de trottoirs remis en état.