Solange Drouin quitte la direction générale de l’ADISQ

L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) devra nommer quelqu’un à sa tête d’ici l’été à la suite de l’annonce, lundi, de la démission de Solange Drouin à titre de directrice générale et de vice-présidente aux affaires publiques.

Durant les 29 ans années où elle a été en poste à l’ADISQ, Solange Drouin, avocate de formation, s’est penchée sur la révision de législations et de règlements en plus de faire en sorte que les entreprises culturelles aient accès à des opérations de promotion collective importantes et un bon soutien financier.

À cela, il faut ajouter qu’elle a été coprésidente de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles et présidente du Comité de concertation de l’Observatoire de la culture et des communications.

« Ma plus grande fierté est d’avoir formé une équipe solide et investie, qui est loin d’être allée au bout de ce dont elle est capable pour notre musique et notre culture», a laissé savoir la principale intéressée dans un communiqué.

«C’est avec un profond regret que nous avons appris la décision de Solange, a exprimé le président de l’ADISQ, Philippe Archambault. Au cours des trois dernières décennies, elle a consacré toutes ses énergies à promouvoir les intérêts du milieu québécois de la musique, avec une compétence, une combativité et une créativité qui lui sont uniques.»

Avant de partir, au cours des prochains mois, Solange Drouin s’intéressera de près à des dossiers chauds comme la politique sur la radio commerciale et la relance de l’industrie de la musique.