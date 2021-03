«Star Académie»: Guillaume Lafond, un grand timide soigné par la musique

Il y a un an et demi, Guillaume Lafond commençait tout juste à surmonter sa timidité et à se donner le droit de chanter en public. Le voilà aujourd’hui à Star Académie, identifié en cinq semaines à peine comme l’un des favoris de sa cohorte auprès des téléspectateurs, et sauvé par ceux-ci pour une troisième fois.

Un «sourire permanent» étampé au visage depuis 24 heures, Guillaume Lafond demeure sans mots lorsqu’on lui souligne l’affection du Québec à son endroit. Le vote populaire l’a encore renvoyé à Waterloo dimanche (après ses mises en danger du 14 février et du 7 mars), après son interprétation de The Scientist, de Coldplay.

«Je me pose la question : pourquoi moi, a confié l’académicien en entrevue, au lendemain du variété. Je suis une personne bien normale, qui fait de la musique parce que j’aime ça et que j’ai du plaisir. J’ai de la misère à y croire. Ça me touche vraiment au cœur. Je veux rester humble et je ne veux pas m’enfler la tête, et je sais que je vais rester comme ça. Je suis un gars très humble dans la vie. Les gens vont voir que je suis capable de donner de l’amour, moi aussi. S’ils m’en donnent, ils vont en recevoir!»

Évolution rapide

Et pourtant, notre cowboy a longtemps été trop timide pour chanter. Sa passion de la guitare est née en sixième année, s’est approfondie lors de ses études secondaires et s’est confirmée au niveau collégial, lorsqu’il a intégré le programme de composition du cégep de Drummondville, toujours flanqué de son fidèle instrument. Mais il n’osait toujours pas faire étalage de ses talents vocaux.

L’école terminée, Guillaume a commencé à se produire en duo avec son ancienne copine sur des bateaux de croisière. Elle chantait, lui jouait discrètement les choristes et grattait ses cordes, toujours gêné de pousser la note. Ce n’est que lorsqu’est survenue la séparation avec cette ex-amie de cœur que notre homme a eu envie de monter son projet solo, de bâtir son répertoire et, d’enfin, faire confiance à sa voix.

«J’ai commencé à chanter seul, avec ma guitare, il y a environ un an et demi. C’est quand même assez récent. J’ai évolué assez vite... et là, ça ne finit plus!», laisse-t-il échapper dans un petit rire.

Quant à son style de prédilection, le country, il s’est imposé assez naturellement dans son parcours.

«Quand j’ai commencé à jouer de la guitare, j’ai essayé beaucoup de styles différents. J’ai joué du rock, du pop, du métal, jusqu’à ce que mon prof me montre le style country. Dans ce temps-là, j’écoutais beaucoup Brad Paisley. J’ai accroché sur cet artiste, je me suis mis à en écouter plusieurs autres, et j’ai commencé à en chanter parce que ma voix s’apparentait à ce style-là. Depuis, j’en écoute et j’en absorbe sans cesse et c’est ce qui me fait le plus "triper" dans la musique.»

«Des égratignures»

On ne l’a pas beaucoup entendu s’ouvrir sur le sujet depuis le début de la saison, mais Guillaume a évoqué, au gala de dimanche, un «passé "rough"» et des souvenirs difficiles ravivés par sa préparation de mise en danger avec Lara Fabian.

Soucieux de sa vie privée, le jeune homme de 25 ans n’en dira pas davantage aux journalistes, se contentant d’évoquer des «égratignures» de son passé dont il n’est pas nécessairement fier. Mais le natif de Longueuil, qui a grandi à Saint-Constant et qui habite aujourd’hui à Richelieu, assure que la belle expérience qu’il vit à Star Académie constitue un doux onguent aux vieilles blessures.

«Chaque jour qui passe, je suis de plus en plus fier de moi, et ça fait du bien!»