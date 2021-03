Une organisation scolaire à repenser à l’école secondaire

Le contexte de la pandémie a mis en relief plusieurs problématiques vécues dans le milieu de l'éducation depuis longtemps. Toutefois, on a peu discuté de l’organisation scolaire, en particulier celle qui prévaut à l’école secondaire. L’occasion est tout indiquée pour réfléchir à cette question.

Dès le départ, la grande rigidité de l’organisation scolaire au secondaire a donné lieu à des bijoux d’aberrations. Pensons aux enseignants contraints à offrir leur enseignement à partir de l’école alors que leurs élèves étaient... à la maison. Pire encore, souvenons-nous de ceux obligés d’accomplir leur temps de nature personnelle à l’école. Le triomphe d’une telle consigne autoritaire sur une mesure sanitaire – le télétravail – pourtant déployée à grande échelle par le gouvernement illustre avec tristesse le contrôle qu’on exerce sur les enseignants, ainsi qu’une piètre considération à leur égard.

L’horaire

On a aussi constaté l’inflexibilité de l’organisation de l’horaire d’enseignement en quatre ou cinq périodes quotidiennes de 75 ou 60 minutes. En calquant cet aménagement du temps lors du passage en ligne en demandant aux élèves de passer un temps équivalent devant leur ordinateur, sans grand étonnement, on a remarqué de la lassitude, de la fatigue et du désengagement de leur part. Or, il est aussi de bon aloi de se demander si ce cadre de travail était véritablement stimulant et adapté aux besoins et aux rythmes variés des élèves avant la pandémie.

D’ailleurs, le manque d’autonomie constaté chez plusieurs élèves lors du passage à l’enseignement en ligne a permis de relever à quel point l’organisation scolaire actuelle leur offre peu de choix et stimule faiblement leur agentivité, nonobstant l’influence des pratiques d’enseignement.

En effet, la gestion des apprentissages est largement cadencée par les enseignants, qui accueillent en boucle un groupe d’élèves après l’autre pour une brève période de temps. De cette modalité spatiotemporelle, il peut découler le faible engagement qu’on reproche notamment aux élèves à risque de décrocher ou à ceux qui cherchent à se faire oublier en classe. On peut alors se demander si l’école remplit pleinement, entre autres, son rôle de développement des pensées critique et créative, ou si elle ne contribue pas davantage à l’essor d’un curriculum caché de docilité.

Des idées pour assouplir le système

L’heure est au retour à temps plein à l’école des élèves du deuxième cycle du secondaire qui résident en zone orange. Est-ce à dire que nous reviendrons aussi de façon permanente au modèle hégémonique du bon petit élève tranquille assis en classe de «8 à 4» pour la grande majorité d’entre eux, alors que certains auront été heureux d'être à la maison ces derniers mois pour se scolariser? Il nous semble qu’une réflexion s’impose à propos de la flexibilité au sein du système éducatif.

Maintenant que les enseignants sont mieux outillés sur le plan informatique, les autorisera-t-on à faire du télétravail occasionnellement pour qu’ils expérimentent des pratiques professionnelles différentes qui pourraient être réinvesties dans d’autres contextes?

En envisageant la tâche d’enseignement autrement qu’un cumul de 24 périodes par cycle, ne découvrirait-on pas des pistes fécondes pour améliorer les services aux élèves, leur motivation, leur apprentissage? Cela ne pourrait-il pas aussi faciliter la concertation au sein des niveaux ou des disciplines?

Certains élèves bénéficient déjà d’un parcours flexible. C’est le cas, par exemple, de ceux qui pratiquent un sport ou un instrument de musique. Il importe maintenant d’étendre le principe à tous ceux qui le souhaitent, incluant les élèves en difficulté, et pas qu’à une élite triée sur le volet.

On pourrait aussi s’inspirer d’autres initiatives. Par exemple, certaines sur l’alternance travail-études ont porté fruit à petite échelle. Pourquoi ne pas y réfléchir comme voie plus officielle dépassant le pis-aller? Des programmes ont su sortir du carcan des périodes quotidiennes saucissonnées par discipline pour incarner l’esprit d’intégration et de communauté d’apprentissage promu par le Programme de formation de l’école québécoise.

D’autres varient les formes de regroupements tout au long de la semaine pour combiner du travail individuel autonome fondé sur les aspirations personnelles des jeunes, du travail d’équipe ainsi que des rencontres en plénière pilotées par les enseignants. Bref, des modèles différents existent. Néanmoins, à l’échelle du système, le statu quo perdure.

L’organisation scolaire au secondaire est figée dans le temps et le contexte de pandémie offre l’occasion de moderniser l’école québécoise. En ce sens, il est souhaitable de la faire atterrir au XXIe siècle pour qu’elle tienne compte du fait qu’un modèle unique ne peut répondre à la grande diversité des caractéristiques de l’ensemble des élèves. S’il est vrai que nous avons à cœur la réussite du plus grand nombre, il est temps de passer à l’action.

Stéphane Allaire, Université du Québec à Chicoutimi

Nancy Granger, Université de Sherbrooke

Mélanie Tremblay, Université du Québec à Rimouski

Jean Bernatchez, Université du Québec à Rimouski

Thérèse Laferrière, Université Laval

Mylène Leroux, Université du Québec en Outaouais

Catherine Dumoulin, Université du Québec à Chicoutimi

Sylvie Barma, Université Laval