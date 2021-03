Vidéotron branchera 37 000 foyers d’ici 2022

Avec l’annonce de faite aujourd’hui par les gouvernements fédéral et provincial, Vidéotron aura la lourde tâche de brancher 37 000 foyers à l’internet haute vitesse d’ici 2022.

• À lire aussi: Nouvel investissement de 826 M$ de Québec et d'Ottawa pour brancher les régions

«Je suis très fier que Vidéotron puisse participer à cet ambitieux projet», a affirmé le président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau.

Le dirigeant a aussi souligné qu’il croyait que, malgré les précédentes tentatives de brancher tout le Québec à l’internet haute-vitesse, cette fois-ci était la bonne.

M. Pruneau est heureux de la marque de confiance du gouvernement envers Vidéotron, alors que l’entreprise s’est vu octroyer le plus gros contrat du projet.

Cinq autres compagnies ont été recrutées dans le cadre de ce programme, soit Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et TELUS.

À l’heure actuelle, il n’est pas possible de savoir dans quelles régions se trouvent les 37 000 foyers qui seront branchés à Vidéotron, mais Jean-François Pruneau a tenu à préciser que des annonces à cet effet allaient être faites au cours des prochaines semaines.

Le chef de la direction a aussi expliqué que faire les branchements demandés par le gouvernement allait coûter cher à son entreprise. Puisque les distances sont plus grandes et que la densité de population est moins élevée dans les régions éloignées, il s’agit de plus grandes dépenses.

«C’est pour ça que les subventions gouvernementales sont requises, pour que ça ne devienne ni plus ni moins un exercice rentable», a expliqué M. Pruneau.

Visionnez l’entrevue complète de Jean-François Pruneau