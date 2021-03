Comment dire la vérité sans que l’autre se fâche?

J’ai une amie d’enfance qui a toujours fait partie de mon cercle rapproché. Dans le fond, je pourrais même avancer sans me tromper, que c’est la sœur que je n’ai jamais eue. On se suivait dans tout ce qu’on entreprenait chacune de notre côté. On s’est marié à quelques mois d’intervalle et on a occupé le rôle de dame d’honneur l’une pour l’autre.

Heureusement, nos conjoints se sont entendus comme larrons en foire dès le début. Ce qui fait qu’au fil des ans et des naissances de nos enfants, nous avons soudé notre amitié de façon intense. Malheureusement, à la fin de 2019, notre belle entente à subi un grand choc quand mon amie est tombée amoureuse d’un autre homme et qu’elle a décidé de rompre son mariage.

Ses procédures de divorce ont eu lieu en pleine pandémie et ça a gravement affecté son ex. Comme mon mari et lui ont toujours été très proches, c’est vers nous que ce pauvre homme esseulé s’est tourné pour obtenir du soutien. On ne pouvait pas lui refuser cela, lui qu’on aime encore malgré les circonstances.

Mon amie de toujours a fini par l’apprendre et ne l’a pas digéré comme on dit. Elle nous a accusés de lui avoir joué dans le dos, alors qu’il n’en est rien. On a juste essayé de protéger notre ami qui vivait un drame épouvantable, sans penser que ne pas le lui dire pouvait constituer à ses yeux un si terrible crime.

J’ai bien tenté d’inciter mon mari à refuser de revoir son chum de gars, car j’aimerais bien prouver à ma copine de toujours que je l’aime encore en coupant tout lien avec lui, mais il a refusé net.Aux yeux de mon mari, on n’a pas à prendre parti pour l’un ou l’autre dans cette affaire, et notre loyauté lui est due autant à lui,qu’à elle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j’aimerais bien le savoir pour me faire une idée de la suite que je voudrais donner à mes relations avec elle.

Anonyme

Je suis encline à donner raison à votre mari. Et votre amie me semble mal placée pour exiger de vous la rupture de toute relation avec son ex, alors que vous n’êtes pour rien dans sa rupture à elle. Ce serait renier votre amitié à son endroit que de lui imposer une seconde rupture, d’amitié cette fois-ci, alors que vous n’avez aucune raison de le faire.

Votre amie doit apprendre à vivre avec les conséquences de ses choix. Et si elle exige de vous une amitié exclusive, elle aurait dû s’attendre à être déçue, puisqu’elle était consciente de tout ce qui vous reliait à son ex.