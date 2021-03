Des changements à la loterie de la LNH s’en viennent

Les gouverneurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) auraient approuvé des changements relatifs à la loterie déterminant l’ordre de sélection au repêchage amateur.

D’après ce qu’a rapporté mardi le site The Athletic et tel qu’avancé par Sportsnet plus tôt en mars, les modifications seraient en vigueur à compter de 2022. Le nombre de tirages passerait de 3 à 2, tandis qu’une équipe ne pourrait pas gagner plus de 10 rangs. Ainsi, 11 formations et non plus 16 auraient la possibilité de remporter ladite loterie. Enfin, une organisation ne pourrait gagner celle-ci plus de deux fois en l’espace de cinq ans.

L’an passé, le dénouement a passablement fait jaser dans les cercles de la LNH. Derniers du classement général à l’interruption de la campagne le 12 mars 2020, les Red Wings de Detroit ont perdu trois places dans l’ordre de sélection et ont repêché au quatrième rang, après les Rangers de New York, les Kings de Los Angeles et les Sénateurs d’Ottawa. D’ailleurs, les «Blueshirts» ont remporté le second tirage pour mettre la main sur le premier choix qui est devenu Alexis Lafrenière. Quinton Byfield, Tim Stützle et Lucas Raymond avaient ensuite trouvé preneur dans l’ordre.

Si les modifications supposément acceptées avaient été en vigueur, les Wings n’auraient pas repêché plus bas qu’au troisième échelon.

Durant la décennie précédente, certains se sont insurgés de voir les Oilers d’Edmonton se prononcer d’entrée de jeu trois fois d’affilée, soit de 2010 à 2012, ainsi qu’en 2015.

La séance de sélection doit en principe se tenir les 23 et 24 juillet.