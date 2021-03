Des tournages bientôt assouplis

La vaccination allant bon train, les producteurs espèrent pouvoir convaincre la Santé publique d’assouplir les règles qui régissent les tournages en pandémie.

Les deux partis ont amorcé des discussions au cours des dernières semaines, confirme la Dre Marie-France Raynault, cheffe du département de Santé publique et médecine préventive du CHUM. Aucun allègement particulier n’est encore ressorti des pourparlers, mais on s’attend à obtenir des résultats ce printemps.

« On commence à réfléchir aux assouplissements qui pourraient être apportés cet été, compte tenu du fait que l’opération de vaccination progresse bien », indique Mme Raynault.

Depuis juin, les tournages de séries de fiction et de longs métrages sont strictement soumis au Guide des normes sanitaires en milieu de travail.

Pour les 70 ans et plus

L’une des mesures présentement étudiées concerne les comédiens de 70 ans et plus. Depuis la reprise des tournages, en juin 2020, ces derniers sont considérés comme des « personnes à risque », ce qui signifie qu’ils doivent toujours être à deux mètres, même s’ils font partie du noyau principal d’acteurs d’une production.

C’était notamment le cas pour Michèle Deslauriers dans Les beaux malaises 2.0. Âgée de 74 ans au moment du tournage, la comédienne devait toujours se trouver à deux mètres du reste de l’équipe, explique Vincent Gagné, vice-président et producteur exécutif chez Encore Télévision, la boîte derrière la comédie de Martin Matte.

Selon les nouvelles dispositions, les aînés ayant reçu leur première dose de vaccin pourront, après trois semaines, intégrer une équipe stable et être, comme leurs pairs, à moins d’un mètre pendant 15 minutes par jour. Toutes les autres mesures (masque, etc.) continueront de s’appliquer, vaccin ou non, précise Charles Lafortune, vice-président contenu et création chez Pixcom (La faille, Alertes).

Parmi les autres assouplissements en attente d’approbation, signalons la réduction du temps qu’un acteur doit passer en quarantaine entre deux productions.

Pour l’instant, cette « zone tampon » doit durer sept jours. L’industrie souhaite réduire ce nombre pour permettre aux comédiens de cumuler les contrats.

Optimisme

Les séries qui seront tournées ce printemps pourraient faire partie des premières à profiter des allègements suggérés.

Parmi elles, citons les suites de Léo et Toute la vie, tout comme Doute raisonnable, avec Julie Perreault, et Sans rendez-vous, avec Magalie Lépine-Blondeau, deux nouveautés produites par Fabienne Larouche (Aetios).

Photo courtoisie

La productrice s’attend à devoir tourner avec masques et visière pendant quelque temps encore (minimalement jusqu’à l’automne), mais puisqu’elle voit enfin la lumière au bout du tunnel, elle envisage le prochain trimestre avec optimisme. « Je n’ai pas envie de revivre l’année qu’on vient de passer, mais avec la vaccination qui suit son cours, j’ai confiance. »

Tournages en pandémie

Les tournages en pandémie se passent plutôt bien. En neuf mois, aucun plateau n’a été frappé par une éclosion.

Mais depuis janvier, quelques cas de COVID-19 ont touché des tournages. « Il n’y a pas eu de dommages importants, mais on voit que c’est fragile », indique la Dre Marie-France Raynault, spécialiste en santé publique qui accompagne le milieu culturel dans cette relance.