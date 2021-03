DPCP: les procureurs demandent de mettre fin à l’intérim de Me Martinbeault

L’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales demande la nomination d’un successeur à la directrice aux poursuites criminelles et pénales, Me Annick Murphy, partie en retraite, laissant l’intérim à Vincent Matrinbeault.

La requête des procureurs vise à résoudre des «problèmes internes» ayant impacté leur travail et leur bien-être, accusant d’inertie l’actuel intérimaire.

Les procureurs reprochent au DPCP par intérim son «approche budgétaire froide» et son attitude «rétrograde», l’accusant notamment d’avoir mis fin aux discussions sur la conciliation travail-famille, en contexte de pandémie de COVID-19.

Déjà bien avant la pandémie, un sondage révélait que 45 % des procureurs étaient en épuisement professionnel et 28 % en dépression, alors que quelque 24 % étaient en syndrome post-traumatique.

«Le climat et les conditions de travail continuent de se détériorer et ce sont les victimes qui, au final, en paient le prix. Ça prend un ou une DPCP qui fait preuve de leadership, et ce, le plus rapidement possible», a indiqué dans un communiqué Guillaume Michaud, président de l'APPCP, mardi.

«On ne peut pas se permettre de placer les dossiers internes sur pause plus longtemps», a-t-il ajouté.