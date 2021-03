Joe Flacco poursuivra sa carrière à Philadelphie

Le quart-arrière Joe Flacco disputera une 14e saison dans la NFL, lui qui a paraphé un contrat d’un avec les Eagles de Philadelphie.

L’agent de l’athlète de 36 ans en a fait l’annonce mardi.

Le pivot a obtenu un montant garanti de 3,5 millions et pourrait faire jusqu’à 7,5 millions $ en 2021.

L’an passé avec les Jets de New York, Flacco a amorcé quatre parties. Il a maintenu un dossier de 0-4, complété 55,2 % de ses passes pour 864 verges et trouvé six de ses coéquipiers dans la zone payante.

Le vétéran en sera donc à une troisième équipe en autant de saisons, puisqu’il avait porté l’uniforme des Broncos de Denver en 2019.

Flacco avait précédemment joué pendant 11 campagnes pour les Ravens de Baltimore, y remportant le Super Bowl en 2013.

Avec les Eagles, il devrait être le second derrière le jeune Jalen Hurts.