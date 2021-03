La commission scolaire Lester B. Pearson interdit le mot en «N»

La commission scolaire anglophone Lester B. Pearson a formellement interdit à son personnel d'utiliser, en tout temps, le mot en «N» dans les écoles et centres scolaires sous sa gouverne.

• À lire aussi: Université d’Ottawa : Blanchet invite les étudiants québécois à «reconsidérer» leurs études

• À lire aussi: Universités: Alexandre Cloutier chargé de défendre la liberté académique

La décision, annoncée mardi, a été prise unanimement lors d'une réunion du conseil des commissaires scolaires lundi.

En vertu de la résolution, «le mot en "N" ne doit jamais être prononcé sur les terrains des écoles et centres puisqu'il est désobligeant, dénigrant et blessant pour la sécurité et le bien-être de la communauté de la commission scolaire», peut-on lire dans un résumé annonçant la décision.

La résolution adoptée par les commissaires dénonce aussi «le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes» et souligne que «les impacts dévastateurs de la discrimination ne peuvent être ignorés plus longtemps».

Cette décision de la Commission scolaire survient en plein débat sur la question du racisme au sein de la société québécoise, en marge de la bisbille entourant le professeur Amir Attaran de l'Université d'Ottawa. Ce dernier a vertement critiqué le Québec dans plusieurs micromessages sur Twitter au cours des derniers jours, s'attirant les critiques de nombreux politiciens, mais sans être condamné par son université qui a plaidé la liberté d'expression.

Or, l'usage du mot en «N» dans un contexte pédagogique au sein des universités continue à susciter des débats depuis la suspension, toujours à l'Université d'Ottawa, de la professeure Verushka Lieutenant-Duval l'automne dernier pour avoir justement prononcé le fameux terme en classe lors d'un cours. Celle-ci a réagi à la controverse des derniers jours en considérant que sa situation et celle du professeur Attaran ressemblent à un cas de deux poids, deux mesures.

La question du racisme est aussi revenue au premier plan dans l'actualité à la suite d'une marche réunissant plusieurs centaines de personnes pour dénoncer le racisme anti-asiatique, qui s'est tenue à Montréal dimanche dans la foulée de la tuerie d'Atlanta, au cours de laquelle six personnes ont été tuées dans des salons de massage asiatique. La marche visait aussi à dénoncer une croissance du nombre de gestes haineux visant la communauté asiatique depuis le début de la pandémie.

La commission scolaire compte plus de 20 000 élèves, répartis majoritaires dans des écoles de l'ouest de l'île de Montréal et dans l'ouest de la Montérégie.