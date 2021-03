La LHJMQ présente son format pour les éliminatoires

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé mardi le format de son tournoi éliminatoire, fortement chamboulé par la pandémie de COVID-19, qui s’amorcera le 8 avril pour les équipes québécoises et le 4 mai dans les Maritimes.

Toutes les équipes auront leur chance de se faire valoir, notamment en vertu d’une ronde de qualification dans les sections Est et Ouest pour laquelle les deux clubs les mieux classés de chaque division obtiendront un laissez-passer. Ainsi, les formations en troisième et sixième places s’affronteront, tout comme celles en quatrième et cinquième positions. Il s’agira de série trois de cinq.

Ensuite, selon un format plus conventionnel au meilleur de sept parties, deux finalistes par section seront retenus, et les quarts de finale mettront aux prises la meilleure équipe restante de la section contre la deuxième de l’autre.

Dans les Maritimes, une série de matchs à élimination simple se mettra en branle le 4 mai. Les deux clubs les moins bien classés s’affronteront pour obtenir un rendez-vous avec l’équipe en quatrième place. Le gagnant de ce dernier duel aura rendez-vous contre la formation qui a terminé au premier rang avec encore une fois un seul match pour progresser. Les équipes aux deuxième et troisième échelons disputeront pour leur part un deux de trois.

Finalement, les demi-finales regrouperont les trois équipes restantes dans un tournoi à la ronde. Si l’égalité persiste entre les deux équipes moins bien classées, un match supplémentaire servira de bris d’égalité.

La finale de la Coupe du Président débutera trois jours après la dernière partie du tournoi à la ronde de demi-finale et se terminera au plus tard le 15 juin.