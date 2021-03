La pêche au crabe des neiges débute mercredi

La nouvelle saison de pêche au crabe des neiges commence dans moins de 24 heures dans l'estuaire du Saint-Laurent. Dès 5h mercredi, les crabiers vont prendre le large pour installer leurs casiers.

Les équipages ont mis la touche finale mardi aux derniers préparatifs. Cette année, pour le lancement de la saison, la météo devrait être clémente.

«La première journée de mise à l’eau, c’est toujours important que la température soit favorable», a expliqué le président de l’Association des pêcheurs de crabe de la zone 17, René Landry.

Ce moment est toujours très attendu des pêcheurs qui ont mis en place pour une deuxième année des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 à bord de leurs navires.

Les crabiers encaissent encore cette année une baisse des quotas pour les prises autorisées.

« La pêche, c’est la pêche, on peut avoir des surprises, mais la ressource à l’heure actuelle, on est dans le creux. Je pense que les gars vont atteindre leurs quotas cette année. On a eu une petite baisse de 5%. Il ne devrait pas y avoir de problème »,a indiqué M. Landry.

Les consommateurs doivent s'attendre à payer plus cher cette année le crabe des neiges.

Selon des poissonneries et des usines de transformation consultées par TVA Nouvelles, la grande demande du marché mondial amène une rareté.

Les acheteurs américains sont friands du crustacé québécois. Les prix pour la présente saison devraient être connus au cours des prochaines heures.

Les premiers arrivages de crabe sont attendus dans les usines de transformation et dans les poissonneries jeudi midi.