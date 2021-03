L’administration Biden confirme vouloir augmenter les impôts sur les sociétés

WASHINGTON | L’administration Biden travaille sur un projet de hausse d’impôts sur les entreprises qui permettrait de financer un gigantesque plan d’investissements notamment dans les infrastructures, a indiqué mardi la secrétaire américaine au Trésor lors d’une audition devant la Chambre des représentants.

• À lire aussi: Biden accusé de minimiser la crise à la frontière avec le Mexique

Joe Biden «a été clair sur les propositions concernant la fiscalité», a déclaré Janet Yellen, précisant que le président comptait remonter le taux d’imposition sur les sociétés à 28% contre 21% actuellement.

«Nous assistons à une course mondiale pour tirer vers le bas la fiscalité des entreprises et nous espérons y mettre un terme», a-t-elle ajouté.

La hausse des impôts pourrait être «combinée à une baisse des incitations accordées aux entreprises américaines qui leur permettent de déplacer leurs fonctions de support offshore», a-t-elle également expliqué.

Au cours de la campagne présidentielle, Joe Biden avait proposé de porter le taux d’imposition des sociétés à 28% et d’accroître les impôts des particuliers gagnant plus de 400.000 dollars par an.

Ces projets sont revenus sur le devant de la scène ces derniers jours alors que l’administration démocrate travaille à un projet de loi pour de vastes investissements de 3 000 milliards de dollars qui aura besoin d’un financement autre que par l’endettement.

Les républicains mais aussi une frange des démocrates estiment que l’endettement risque de devenir insoutenable à l’avenir alors que le gouvernement a déjà dépensé près de 6 000 milliards de dollars d’aides en faveur des ménages et des entreprises fragilisés par la pandémie.

Janet Yellen a argué que l’impôt sur les sociétés était «très faible».

Le gouvernement de Joe Biden compte ainsi revenir sur une mesure phare de l’ère Trump. Fin 2018, les républicains avaient entériné une loi réformant le code des impôts, qui avait été largement critiquée par l’opposition car jugée trop favorables aux multinationales et aux riches.

«Je pense qu’un ensemble d’investissements dans les personnes, d’investissements dans les infrastructures, aidera à créer de bons emplois dans l’économie américaine, et des changements dans la structure de la fiscalité contribuera à financer ces programmes», a également déclaré Janet Yellen.

La secrétaire au Trésor était auditionnée aux côtés du président de la Banque centrale Jerome Powell. C’est la première fois qu’ils étaient entendus simultanément dans leurs rôles actuels.

Le président Donald Trump avait choisi de remplacer Mme Yellen par M. Powell à la tête de la Réserve fédérale (Fed). Mais les deux responsables ont passé plusieurs années à travailler ensemble à la Fed et entretiennent des rapports cordiaux.