Les propriétés récréatives victimes de leur popularité au Québec

Ayant connu un très fort regain de popularité au Québec avec la pandémie de COVID-19, les chalets et autres propriétés récréatives devraient continuer à voir leur prix monter encore cette année.

Le prix de l’agrégat d’une propriété récréative dans la province devrait atteindre 291 993 $ en 2021, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente, selon un rapport dévoilé mardi par Royal LePage.

«La demande demeure excessivement forte pour les marchés récréatifs du Québec», a confirmé par voie de communiqué Éric Léger, courtier immobilier, Royal LePage Humania, dans les Laurentides.

«On est au plus fort de la vague de demande présentement et il y a un besoin criant d’inventaire de propriétés.»

Ce type de propriétés est tellement recherché sur le marché québécois que plus de la moitié d’entre elles se vendent au-dessus du prix demandé, ont indiqué 65 % des professionnels d’immobilier récréatifs interrogés.

Mais le manque d’inventaire oblige les acheteurs potentiels à modifier leurs critères de recherche, et même à augmenter de 20 % leur budget par rapport à 2020 afin de mettre la main sur une propriété de choix.

«L’offre est tellement limitée que les acheteurs à la recherche d’une résidence principale pour faire du télétravail élargissent leur territoire de recherche, en autant que l’accès à internet haute vitesse ne soit pas un enjeu», a affirmé M. Léger.

Les jeunes sont par ailleurs de plus en plus présents sur ce marché immobilier, recherchant des propriétés plus spacieuses depuis la crise sanitaire.

«Le progrès du processus de vaccination devrait mener à une éventuelle augmentation de l’inventaire. Et, le retour aux activités habituelles, comme les voyages, viendra atténuer la demande», a conclu le courtier immobilier.