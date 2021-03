Les Tigres griffent l’Océanic 9-1

RIMOUSKI | Les Tigres ont écrasé l’Océanic de Rimouski 9-1 dans un match à sens unique disputé ce mardi soir dans l’environnement protégé du Colisée Desjardins de Victoriaville.

Nicolas Daigle avait mentionné après la défaite des siens samedi contre l’Océanic que c’était difficile de gagner lorsque plusieurs joueurs ne se présentaient pas et bien son message a semblé être entendu par ses coéquipiers, dont le Russe Mikhaïl Abramov. Celui qui avait été invisible samedi a été à l’origine des deux premiers buts des vainqueurs. Les Tigres ont inscrit deux buts en première période, quatre en deuxième et trois en troisième. Luka Verreault a évité le blanchissage dans le camp de l’Océanic avec son 3e de la saison alors que le pointage était déjà de 7-0.

Abramov a pris les choses en main dès le début de la rencontre en préparant le but de Conor Frenette qui s’est emparé du retour du joueur russe pour battre Creed Jones. Le Russe a doublé l’avance des siens lors d’une supériorité numérique alors que Jones avait la vue obstruée.

Zachary Bolduc blessé

Privé de leur as attaquant Zachary Bolduc, blessé en première période, l’Océanic n’a pas été en mesure de générer beaucoup de chances de marquer et en plus les Rimouskois ont manqué d’opportunisme. Ce ne fut pas le cas des Tigres qui ont inscrit quatre buts sans réplique en deuxième, dont deux du quatrième trio. Zachary Gravel et Nicolas Kingsbury-Fournier ont marqué leur premier but de la saison. Les autres filets étant l’œuvre de Nicolas Daigle et Brooklyn Kalmikov.

Creed Jones sonné

Le gardien partant de l’Océanic, Creed Jones a été sonné après un contact avec un joueur des Tigres poussé par un joueur de l’Océanic. Il a quitté vers le vestiaire après avoir concédé trois buts sur 10 tirs. Il a été remplacé par Raphaël Audet.

Frenette, Benjamin Tardif et Olivier Coulombe ont complété la marque en troisième période pour les Tigres dans ce festival offensif. La formation des Bois-Francs a été parfaite en avantage numérique avec quatre buts en autant d’occasions. Victoriaville a marqué neuf fois sur seulement 24 lancers.

En bref

L’Océanic était privé de Serge Beausoleil, suspendu pour un match pour avoir lancé ses lunettes en direction d’un arbitre, dimanche. C’est Donald Dufresne qui

le remplaçait avec les adjoints Alexis Loiseau et Michaël Rioux. Les blessés Émile Lambert et Philip Casault étaient absents tandis que Mathis Gauthier a été retranché. L'ex-Océanic Colten Ellis, maintenant avec les Islanders de Charlottetown, est le gardien par excellence de la dernière semaine dans la LHJMQ avec deux blanchissages. L’Océanic disputera son dernier match dans l’environnement protégé de Victoriaville jeudi face aux Cataractes de Shawinigan.