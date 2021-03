Manque de place en garderie: des mamans veulent pouvoir retourner au travail

De nouvelles mamans de partout au Québec n'arrivent pas à trouver de place en garderie pour leur bébé, ce qui les empêche de reprendre le travail.

C'est le cas de Mélissa Dias et de Laurie Salois, deux jeunes mamans de Trois-Rivières. Toutes deux devaient retourner au travail en janvier, mais, faute de place en garderie, elles ont dû se résigner à demeurer à la maison.

Avec un seul salaire qui entre, Mme Dias vit sur ses économies. «Elles ont diminué de moitié depuis que je suis sans solde. C'était des économies pour une maison», a-t-elle dit avec émotion.

Mme Salois, pour sa part, a remué ciel et terre pour trouver une place pour sa fille de 13 mois, mais sans plus de succès. «J'ai appelé dans les milieux familiaux, dans les CPE, je me suis placée sur les listes et on me répond toujours la même chose, que les prochaines places disponibles pour les poupons sont en 2023», a-t-elle déploré.

Seulement en Mauricie et au Centre-du-Québec, plus de 3000 enfants sont sur la liste d'attente du guichet unique. Pendant ce temps, certains établissements seraient prêts à accueillir plus d'enfants, mais Québec ne leur accorde pas de places supplémentaires. Selon les calculs de Québec, Trois-Rivières devait être en surplus de places en 2021.

Devant cette impasse, les parents tentent d'attirer l'attention du gouvernement, notamment grâce au groupe «Ma place au travail» sur Facebook.

«Quand j'ai vu ce groupe-là, ça m'a donné un second souffle. Ça m'a donné un espoir de voir plusieurs mères dans ma situation partout au Québec», a souligné Mme Dias.

La présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, Valérie Grenon, n'en revient pas qu'on en soit rendu là.

«Plus on est d'acteurs à mettre de la pression, peut-être qu'on va réussir à obtenir, pour chacun des enfants du Québec, une place de qualité», a-t-elle commenté.