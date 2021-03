Natation Artistique Canada : congé personnel pour l’entraîneur-chef

L'entraîneur-chef de l'équipe nationale de Natation Artistique Canada (NAC), Gabor Szauder, prendra un congé personnel en attendant le résultat de l'audience du panel disciplinaire.

L'organisation en a fait l’annonce, mardi, par voie de communiqué, précisant que Szauder interrompait ses fonctions d’entraîneur à temps plein qu’il occupe à Montréal.

«Ce lundi, NAC et M. Szauder ont convenu mutuellement que la situation était devenue trop difficile à gérer pour l'équipe et pour lui», a-t-on écrit.

Rappelons que Szauder a fait l'objet d'une enquête externe entre octobre 2020 et janvier 2021. Il avait été retiré de ses fonctions d'entraîneur pendant cette période.

Or, l'enquête exhaustive, dit-on, «a permis de déterminer qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour conclure que les conditions d'entraînement du programme de l'équipe nationale senior étaient non sécuritaires. L'enquête a également confirmé que, compte tenu de l'importance de la préparation olympique et du temps d'entraînement déjà manqué en raison de la pandémie de COVID-19 et de l'enquête, il était à la discrétion de NAC et de ses conseillers de déterminer le moment de la reprise de l'environnement d'entraînement, y compris le retour de M. Szauder.»

Ce dernier est l'entraîneur de l'équipe de l'Institut national du sport à Montréal depuis janvier 2019.

La semaine dernière, dans la foulée de la demande d’autorisation d’une action collective déposée par cinq anciennes nageuses de l’équipe nationale, NAC avait suspendu deux anciennes entraîneuses-cheffes de l’équipe nationale visées par le recours : Meng Chen et Leslie Sproule.