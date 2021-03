Nouveau DEC en pilotage dès l’automne prochain à Québec

Un nouveau DEC de pilote de ligne intégré sera offert dès l’automne prochain à Québec grâce à un partenariat entre le Collège Mérici et l’école de pilotage Orizon Aviation.

«On fait le lancement aujourd’hui d’une technique de pilotage en partenariat avec le Collège Mérici. C’est une première au Québec», a affirmé Marie-Claude Tanguay, directrice chez Orizon Aviation et chef-instructeur de vol.

En plus de la théorie, les futurs pilotes comptabiliseront plus de 200 heures de vols dans les airs et sur un simulateur.

«Ce programme de pilote de ligne est le seul au Québec à détenir une certification permettant d’offrir les cours intégrés ATPL, ce qui donne un avantage considérable à l’étudiant, soit celui d’être accompagné par notre institution tant pour l’obtention de ses licences et qualifications de pilote que pour son diplôme d’études collégiales», a expliqué Bruno Lemieux, directeur-adjoint des études au Collège Mérici.

Le coût du programme, qui est reconnu par le ministère de l’Éducation, est évalué à 94 900$. Les aspirants pilotes ont droit aux prêts étudiants et l’école de pilotage est en mesure de les accompagner également dans leur recherche de financement.

Selon Mme Tanguay, le Centre québécois de formation aéronautique du Cégep de Chicoutimi reçoit près de 400 demandes annuellement, alors qu’il y a 30 places de disponibles.