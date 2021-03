Nouveau tarif de 7 $ pour le Mont Wright

Les randonneurs devront désormais payer pour accéder au parc du Mont Wright, à Stoneham.

La municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury imposera dès l'été un prix d'entrée de 7 $ par adulte pour l'accès aux sentiers.

Selon la porte-parole de la municipalité, Sophie Ragot, la popularité du Mont Wright est montée en flèche ces dernières années, ce qui nécessite un peu plus d’entretien, ainsi qu’une gestion de l’affluence et du stationnement. On souhaite également assurer la sécurité des amateurs de plein air.

Dès la prochaine saison, il sera donc obligatoire de payer son droit d’accès pour circuler dans la montagne.

Une borne permettant l’émission des billets sera installée à l’entrée des sentiers, devant le nouveau pavillon d’accueil. Pour les résidents de Stoneham, les enfants et les membres de la Fédération de marche et d’escalade (FMEQ), l’accès demeure gratuit mais tous devront avoir sur eux leur droit d’accès journalier.

Pour bénéficier de leur accès gratuit, les résidents devront avoir sur eux une pièce d’identité avec une adresse. Les membres de la FMEQ devront aussi avoir leur carte de membre sur eux.

Les revenus ainsi générés permettront que l’ensemble des utilisateurs puissent contribuer à l’entretien et à la préservation du parc.

Les paiements à la borne pourront se faire par carte de crédit et de débit. Les non-résidents pourront se procurer une carte de membre annuelle au coût de 25 $ auprès du service des loisirs.

Le parc du Mont Wright offre des sentiers pédestres pour une distance totale de 7,5 km. Une paroi d’environ 15 mètres de hauteur est aussi accessible pour l’escalade.

Depuis 2019, l’accès au parc est limité à 225 randonneurs en même temps et ce nombre est souvent atteint.

Quelques accidents et sauvetages ont eu lieu au fil des ans mais la municipalité ne semble pas faire de lien avec la nouvelle tarification.