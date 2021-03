Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 23 mars:

Taxi 0-22

Quand Denise Filiatrault prend place dans le taxi de Rogatien (Patrick Huard), les choses ne peuvent être que franchement divertissantes. Surtout si elle décide de s’installer au volant! Lorsqu’elle prend le contrôle, vaut toutefois mieux bien s’attacher et se cramponner sur son siège.

Mardi, 18 h, Prise 2.

Les Newbies

En ce début de deuxième saison, les trois amis n’ont pas fait une croix sur l’humour, mais ont d’importantes préoccupations. Alors que Luc voudrait former un nouveau duo avec Christian, ce dernier doit se concentrer sur son couple. Quant à André, il veut redorer l’image d’un salon funéraire.

Mardi, 19 h, Unis TV.

Le journal d’Aurélie Laflamme

Pour ce premier long métrage inspiré de la série de livres à succès d’India Desjardins, le rôle-titre revient à Marianne Verville. Grâce à elle, Aurélie Laflamme mène une existence où l’école et l’adolescence ne sont pas de tout repos. Heureusement, elle peut toujours en rire...

Mardi, 20 h, Yoopa.

M’entends-tu?

La troisième et ultime saison de la série s’amorce alors que Fabiola (Mélissa Bédard) mène une vie paisible. Par contre, ce n’est pas le cas d’Ada (Florence Longpré), qui doit composer avec ses vieux démons ne la quittant pas. Bref, deux existences qu’on pourrait croire aux antipodes...

Mardi, 21 h, Télé-Québec.

Rue King

Le party de fête prévu pour Mehdi provoque une vive compétition entre Pier-Luc et Sophie. De son côté, pendant que Marie-Ève forme un serveur au café, elle doit composer avec une inspectrice sanitaire très rancunière. Avec la participation spéciale d’Edith Cochrane et de Denis Lévesque.

Mardi, 21 h 30, TVA.

Les grands réalisateurs d’Hollywood

Lauréat de cinq Oscars, le nom de l’Américain Francis Ford Coppola est l’un des plus connus du monde du cinéma. Depuis plus de 60 ans, il façonne le septième art, comme avec sa trilogie Le parrain et l’aventure Apocalypse Now. Retour sur une riche carrière.

Mardi, 22 h 22, TFO.

Enlevée

L’adoption d’une petite Haïtienne par un couple d’Américains (Ryan Phillippe et Rachelle Lefevre) en voyage tourne au cauchemar quand l’enfant est enlevée. Les escrocs - John Cusack en tête - derrière ce coup d’éclat veulent plus d’argent et n’entendent pas à rire. Des vies sont en jeu.

Mardi, 23 h, MOI ET CIE.