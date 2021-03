Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 24 mars:

«Le comte de Monte Cristo»

Début de la minisérie de 1998 basée sur le classique littéraire d’Alexandre Dumas. Mettant en vedette Gérard Depardieu, l’oeuvre nous transporte en 1815, alors que flotte dans l’air un fort parfum de vengeance. Le comte de Monte Cristo veut répliquer à ceux qui l’ont enfermé pendant 18 ans.

Mercredi, 14 h, ARTV.

«FANatique»

Outre ses séries à succès «Les invincibles», «Série noire» et «C’est comme ça que je t’aime», le réalisateur Jean-François Rivard a tourné quelques téléfilms en anglais, dont celui-ci qui raconte comment le choix d’une vedette de science-fiction de faire appel à son assistante dans une possible histoire d’adultère se retourne contre elle.

Mercredi, 15 h, VRAK.

«Horizons - Maroc»

C’est à un grand voyage au Maroc que sont conviés les téléspectateurs à qui on permet de visiter des palmeraies, des palais et des souks. Du nord au sud, on se laisse déraciner par des cités impériales et des Ksars majestueux. À tout cela s’ajoutent plaines, charmes océaniques et parfums exotiques.

Mercredi, 18 h, Planète+.

«”Charlie”, le journal qui ne voulait pas mourir»

Au début de 2015, le journal satirique français «Charlie Hebdo», porté par la liberté d’expression, est visé par un attentat meurtrier à Paris. Cinq ans plus tard, un procès s’ouvre relativement aux actes terroristes. Retour sur l’histoire de ce média unique.

Mercredi, 20 h, TV5.

«Sans rancune»

Même s’ils se sont gentiment moqué des groupes qu’ils ont reçus sur leur plateau, Pier-Luc Funk, Hélène Bourgeois Leclerc et Pierre-Yves Roy-Desmarais ont décidé de dresser le bilan de leur première saison - et de se remémorer leurs meilleurs coups - dans un endroit secret, aux côtés d’Antoine Vézina.

Mercredi, 20 h, TVA.

«Face aux monstres: la reconstruction»

Comment vivent les victimes de violence conjugale - et de leur entourage - après avoir dénoncé leur agresseur? À quels défis doivent-elles faire face? Après son documentaire choc «Face aux monstres», Ingrid Falaise replonge dans un sujet dur, où le passé pèse lourd.

Mercredi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«L’adversaire»

Dans ce drame criminel de Nicole Garcia, le Français Daniel Auteuil prête ses traits à Jean-Marc Faure, un père de famille qui a tissé quantité de mensonges pendant près de 20 ans à sa famille proche et ses amis. Puis, un jour, son instinct meurtrier a pris le dessus.

Mercredi, 21 h 45, StudioCanal.