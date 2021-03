Tramway à Québec: Guilbault veut une annonce «très bientôt»

Sans s’avancer sur une date précise pour l’adoption d’un décret gouvernemental pour le tramway de Québec, Geneviève Guilbault a affirmé «qu’on espère une annonce très bientôt».

• À lire aussi: Tramway: Labeaume veut lancer l’appel de propositions «en avril»

• À lire aussi: Tramway: la couronne nord de Québec applaudit les changements

C’est ce que la vice-première ministre du Québec a fait savoir, mardi en fin de matinée, en marge d’un point de presse conjoint avec le maire de Québec, Régis Labeaume.

«On est dans une période où ça nous fait plus plaisir que jamais, à M. le maire et moi, de répondre sur le tramway. Pour ce qui est des décrets et des discussions en conseil des ministres, vous comprenez que je dois être très discrète là-dessus», a-t-elle soutenu.

D’après elle, «on veut une annonce très bientôt. Et "on" étant la Ville et le gouvernement».

Lundi, le maire de Québec disait vouloir publier l’appel de propositions, étape importante pour la réalisation du tramway, dès le mois d’avril. Un décret gouvernemental doit toutefois être adopté avant ça.

À VOIR AUSSI