Transformers sera tourné à Montréal

Après les superhéros de X-Men il y a quelques années, ce sera au tour des robots Transformers d’élire domicile à Montréal cet été : le septième film de la saga sera tourné dans la métropole à compter du début juillet, a appris Le Journal.

Onze semaines de tournage sont prévues à Montréal, dans des locaux des Studios MELS et de MTL Grandé, entre le début juillet et la fin septembre. La production mettra ensuite le cap vers le Pérou pour filmer la seconde portion du long métrage.

Selon nos informations, cette mégaproduction du studio Paramount Pictures était dans la ligne de mire de Montréal depuis plus d’un an. Les premiers pourparlers avec le studio hollywoodien afin d’attirer le tournage dans la métropole avaient été entamés à la fin 2019, soit avant le début de la pandémie. Le budget du film oscillerait autour de 200 M$.

Peu de détails ont filtré jusqu’à maintenant sur ce 7e et prochain opus de la franchise Transformers. La presse hollywoodienne a annoncé l’automne passé que le réalisateur Steven Caple Jr (Creed 2) avait été choisi pour piloter le projet. Les noms des acteurs qui joueront dans le film n’ont pas encore été dévoilés. Paramount a tout de même déjà déterminé une date pour la sortie du long métrage : 24 juin 2022.

Sortis entre 2007 et 2018, les six premiers Transformers ont rapporté une fortune aux guichets, générant des recettes de plus de 4,8 milliards au box-office mondial.

Depuis la reprise des tournages, à la fin de l’été passé, Montréal est redevenue un endroit très prisé pour les productions américaines. L’automne passé, le film de science-fiction hollywoodien Moonfall, avec sa pléiade de vedettes (Halle Berry, Patrick Wilson, Donald Sutherland), a entièrement été tourné « en mode COVID » dans la grande région métropolitaine.

Autres tournages

Le réalisateur argentin Damian Szifron a aussi bouclé la semaine dernière à Montréal la production de son thriller Misanthrope, qui met en vedette l’actrice américaine Shailene Woodley. Volet télé, pas moins de trois séries américaines – The Republic of Sarah, The Moodys et The Bold Type – sont en tournage chez nous depuis la fin 2020. Toutes ces productions ont dû respecter un protocole sanitaire strict et aucune éclosion de COVID-19 n’a été signalée sur leurs plateaux.

