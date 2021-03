Un incendie à Hébertville-Station met deux personnes à la rue

Un incendie majeur a complètement détruit deux résidences de la petite municipalité d'Hébertville-Station au Lac-Saint-Jean la nuit dernière.

Deux garages et une voiture ont aussi été ravagés.

Les flammes auraient pris naissance dans l'un des deux garages selon le voisinage, avant de se propager rapidement.

«À trois heures trente, j'ai entendu bang, bang, a expliqué un résident de la rue St-Paul, Jules Guy. Je me demandais ce qu'il se passait et quand j'ai regardé dans le châssis et que j'ai vu la maison devant chez nous en feu j'ai dit, il faut prendre le dehors au plus vite.»

Il a été chanceux.

Sa maison a été épargnée parce que les vents ne soufflaient pas dans sa direction.

Après s'être assurés que les occupants des résidences étaient sortis, les pompiers qui ont répondu à l'appel ont travaillé de manière défensive pour protéger les autres bâtiments.

KATE TREMBLAY/TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

«La proximité des bâtiments ne nous laissait pas de chance, a indiqué le chef aux opérations de la division prévention du Service des incendies de la ville d'Alma, Jacky Piquette. Ce sont aussi des résidences qui sont isolées au bran de scie donc ça aide à la propagation, même chose aussi pour les vents.»

Deux personnes se retrouvent à la rue. Elles n'ont pas été blessées.

L'une d'entre elles, travaillant de nuit, était absente lorsque le feu s'est déclaré. Ce sont ses voisins qui l'ont contacté pour la prévenir. Selon eux, le propriétaire du garage où les flammes auraient pris naissance avait l'habitude d'y travailler très tard dans la nuit. Il s'y trouvait lorsque le brasier s'est déclaré.

Le Service des incendies d'Alma poursuit son enquête dans le but d'identifier la cause du sinistre.