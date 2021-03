Un studio de jeu vidéo d’Amazon à Montréal

Amazon débarque à Montréal pour ouvrir un studio de jeu vidéo, a annoncé l’entreprise mardi sur son blogue, en refusant cependant d’accorder d’entrevue pour donner des détails sur son investissement.

« La richesse de la créativité montréalaise sera un atout précieux pour nos équipes de développement et d’édition», a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games sur un blogue de la multinationale.

Comme Google, Amazon procède souvent par annonces à l’aide de communiqués ou de textes publiés sur son blogue, en évitant d’accorder d’entrevue.

En début d’année, Amazon s’est limitée à un communiqué pour dévoiler ses cinq sites stratégiques ici. Elle n’a pas été en mesure de dire à combien s’élevaient ses nouveaux investissements dans la province et avait décliné la demande d’entrevue du Journal.

Nouveau studio

Après Seattle, Orange County et San Diego, le studio de jeu vidéo d’Amazon de Montréal travaillera sur la production d’une «toute nouvelle marque de jeu AAA».

«Parmi les membres fondateurs du studio figurent des vétérans de l’industrie avec Luc Bouchard (Directeur de Production), Xavier Marquis (Directeur Créatif), Alexandre Remy (Directeur de Produit) et Romain Rimokh (Directeur de Contenu). Ils ont récemment travaillé ensemble à la direction du jeu de tir Rainbow Six Siege, qui compte aujourd’hui plus de 70 millions de joueurs», a souligné Amazon.

Amazon cherche huit personnes pour son studio ici si l’on se fie à son site d’emplois.