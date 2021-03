Une première

Capture d'écran

Groupe Voyages Québec (GVQ) a lancé récemment son premier blogue entièrement consacré aux voyages sous toutes ses formes : jevisite.ca. Conçue et rédigée par des passionnés du voyage, cette nouvelle plateforme se veut un véritable carnet d’inspiration pour ses lecteurs. Sur jevisite.ca, les voyageurs trouveront de quoi les faire rêver à de nouveaux horizons et une foule d’informations pour préparer leurs prochaines aventures. Sur jevisite.ca, voyageurs experts et globe-trotters enthousiastes vous confient tant leurs destinations et attraits coups de cœur que leurs péripéties de voyage. Une collection d’articles est aussi consacrée aux conseils pratiques et aux astuces de pros pour vivre des expériences formidables partout sur la planète. Première destination-vedette : les îles de la Madeleine. https://jevisite.gvq.ca/

Leader inspirant et rassembleur, infatigable

Photo courtoisie

Après 30 ans de loyaux services, Marc Dallaire (photo), directeur général du Collège François-de-Laval depuis 2010, a annoncé, le 16 février dernier, qu’il quitterait ses fonctions à la fin de la présente année scolaire. Marc Dallaire a fait son arrivée au Collège en 1988 comme professeur d’anglais. C’est en août 2010 qu’il fait le grand saut à la direction générale dans un contexte de profonde restructuration. Au printemps 2017, il jette les bases de la campagne de financement du 350e anniversaire de fondation de l’établissement. Un an plus tard, l’objectif de 3,5 millions $ est atteint et largement dépassé. Au cours de ses années à la direction, Marc Dallaire fera de l’accessibilité aux études une priorité.

Médaillée

Photo courtoisie

Le président de la République fédérale d’Allemagne, le Dr Frank-Walter Steinmeier, a décerné récemment la médaille de l’Ordre du mérite de la République fédérale d’Allemagne à Britta Kröger, présidente du Marché de Noël allemand de Québec, pour son travail au sein du Marché, sa passion et son dévouement. À son tour, Mme Kröger a dédié cette médaille à tous ceux qui contribuent sans relâche à ce que le Marché de Noël allemand de Québec devienne LA référence des Marchés de Noël en Amérique du Nord et une des plus belles traditions hivernales sur notre continent. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Dr Frank-Walter Steinmeier, Britta Kröger et Kathrin Misera-Lang, consule générale de la République fédérale d’Allemagne.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 23 mars 2001. La station orbitale Mir (photo), qui a été pendant 15 ans la fierté de l’URSS et de la Russie, termine son voyage dans l’espace. Les débris de la station de 137 tonnes, le plus gros objet fabriqué par l’homme à avoir pénétré dans l’espace, tombent dans le Pacifique Sud, entre la Nouvelle-Zélande et le Chili.

Anniversaires

Photo courtoisie

Anick Lemay (photo), actrice et comédienne québécoise (L’Échappée), 50 ans... Eugenie Victoria Helena Mountbatten-Windsor, princesse Eugénie d’York, fille du prince Andrew et de Sara Ferguson, 31 ans... Richard Garneau, ex-chef des finances et ex-vice-président exécutif de Maax...Ricardo Zonta, ex-pilote brésilien de Formule 1, 45 ans... Chaka Khan, chanteuse, soliste de Rufus, 68 ans... Marie Malavoy, ex-députée de Taillon (PQ) à l’Assemblée nationale (2006-2014), 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 mars 2011 : Elizabeth Taylor (photo), 79 ans, actrice légendaire du cinéma hollywoodien... 2019 : Gérard Bélanger, 83 ans, sculpteur et pionnier de la fonderie d’art au Québec (Inverness)... 2019 : Claude Besson, 70 ans, auteur-compositeur-interprète et musicien français... 2019 : Denise DuBarry, 63 ans, actrice, productrice, femme d’affaires et philanthrope américaine... 2018 : Deborah Lee Carrington, 58 ans, actrice et casca-deuse parue dans Men in Black et Total Recall... 2017 : Lola Albright, 92 ans, actrice et chanteuse américaine (Peter Gunn)... 2016 : Jim Hillyer, 41 ans, député conservateur albertain... 2016 : François Cloutier, 93 ans, ancien ministre du cabinet Bourassa dans les années 1970... 2015 : Cédric Ragot, 42 ans, designer industriel français... 2014 : Adolfo Suarez, 81 ans, président du gouvernement espagnol durant la Transition démocratique (1976-1981)... 2013 : Paul Bonneau, 50 ans, caméraman de TVA Québec... 2013 : Joe Weider, 93 ans, figure légendaire du culturisme... 2010 : Jean Séguin, 87 ans, journaliste et commentateur sportif... 2001 : David Mac Taggart, 68 ans, fondateur de Greenpeace.