Une sixième victoire de suite pour le Rocket

Le Rocket de Laval a prolongé son excellente séquence en battant le Heat de Stockton 4 à 2, mardi soir, au Scotiabank Saddledome de Calgary.

La formation de l’entraîneur-chef Joël Bouchard a ainsi mis la main sur une sixième victoire consécutive, dont quatre ont été obtenues contre le club-école des Flames.

Dans l’affrontement du jour, Jesse Ylonen a fait sentir sa présence avec deux buts et une mention d’aide. Le choix de deuxième tour (35e au total) du Canadien de Montréal au repêchage de 2018 a maintenant amassé six réussites et sept aides pour 13 points en 17 rencontres dans la Ligue américaine de hockey cette saison.

Ylonen s’est fait complice du filet d’Otto Leskinen en première période. Ce but a été inscrit alors que la formation lavalloise évoluait à cinq contre trois.

Jake Lucchini a aussi fait bouger les cordages pour les vainqueurs. Il s’agissait de son premier but de la présente campagne.

Devant la cage du Rocket, Cayden Primeau a repoussé 24 des 26 lancers de ses rivaux. Il a été déjoué par des tirs de Byron Froese et de Justin Kirkland. À l’autre bout de la patinoire, Louis Domingue a été testé à 34 reprises. Le Québécois a été particulièrement occupé lors du premier vingt, alors que ses adversaires ont tiré 20 fois en direction de son filet.

Pour son prochain affrontement, le club-école du CH se mesurera au Moose du Manitoba jeudi soir. Il s’agira du premier duel d’une série de quatre rencontres entre les deux clubs.